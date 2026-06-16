La conmoción por el trágico fallecimiento del creador de contenido Gaspi y sus acompañantes en Brasil continúa sumando capítulos de profunda tristeza. En las últimas horas, se ha difundido masivamente la que se considera la última fotografía pública del joven influencer antes del accidente. El material ha cobrado un peso devastador entre sus seguidores, ya que fue publicado originalmente por Lucas Vignale, quien también perdió la vida en el suceso.

La última foto de Gaspi

Antes del fatal desenlace, el entorno que acompañaba a Gaspi compartía de manera habitual las vivencias de su viaje por tierras brasileñas. Fue Lucas Vignale el encargado de subir a sus historias una postal que, con el diario del lunes, se ha transformado en un doloroso testimonio de despedida.

El último y conmovedor registro digital del creador de contenido junto a Lucas Vignale en playas brasileñas se volvió viral en redes sociales, despertando el dolor de millones de seguidores tras confirmarse el fatal desenlace. (Foto: Lucas Vignale Instagram)

La publicación no solo refleja un instante de aparente calma, sino que expone la última constancia digital de un grupo de amigos disfrutando de su estadía en el exterior, capturada apenas unas horas antes de que la tragedia golpeara al entorno del creador de contenido.

Cómo murió Gaspi y qué se sabe del trágico accidente en Brasil

Aunque los detalles específicos sobre la mecánica del siniestro se manejan bajo estricta reserva por las autoridades locales, se ha confirmado que el deceso del creador de contenido se produjo a raíz de un fatídico accidente durante su estadía en territorio brasileño. El hecho ocurrió apenas unas horas después de que su entorno compartiera en redes sociales imágenes del viaje, transformando lo que era una jornada de descanso y trabajo en una inesperada tragedia que ha conmocionado a toda su comunidad de seguidores.

Lista de víctimas del fatal suceso

El trágico acontecimiento no solo golpeó al entorno directo del influencer, sino que también se cobró la vida de parte de su equipo y amigos más cercanos que lo acompañaban en el país vecino. Hasta el momento, la lista de víctimas confirmadas son de:

Gaspar “Gaspi” Prim Díaz: Reconocido creador de contenido y youtuber argentino de 23 años.

Reconocido creador de contenido y youtuber argentino de 23 años. Lucas Vignale: Director, productor audiovisual y cineasta argentino de 28 años.

Director, productor audiovisual y cineasta argentino de 28 años. Oliver Tree (Oliver Tree Nickel): Destacado cantante y artista estadounidense.

Destacado cantante y artista estadounidense. Lucas Frota (Lucas Brito Chaves): Productor musical de nacionalidad brasileña.

Productor musical de nacionalidad brasileña. Alexandre Souza: Capitán a cargo de la aeronave en la que se trasladaban los artistas.

Capitán a cargo de la aeronave en la que se trasladaban los artistas. Charles Marsillac: Piloto que comandaba el segundo helicóptero involucrado y quien viajaba sin acompañantes al momento del impacto.

Quién era Gaspi, el creador de contenido que enluta a las redes

Gaspi era un joven e influyente creador de contenido digital que había logrado consolidar una comunidad masiva gracias a sus videos, ocurrencias y producciones audiovisuales. Caracterizado por su estilo irreverente y su capacidad para conectar con el público joven de la región, el influencer se encontraba en Brasil desarrollando nuevos proyectos y material para sus plataformas al momento del accidente. Su pronta partida deja un vacío enorme en el ámbito del entretenimiento digital, donde era considerado una de las figuras más activas y con mayor proyección de su entorno.