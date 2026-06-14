Un acontecimiento lamentable enlutece el mundo de los creadores de contenido hispanohablantes: el youtuber Gaspi perdió la vida tras sufrir un desafortunado accidente aéreo en Brasil en horas de la mañana de este domingo 14 de junio. ¿Realmente de quién se trataba y por qué su fallecimiento causa mucha conmoción? Los detalles te los explicaré en la siguiente nota.

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Según información otorgada por la Policía Civil y medios oficiales, dos aviones se estrellaron en Recreio dos Bandeirantes, en Río de Janeiro. Desafortunadamente, en uno de esos transportes aéreos se situaba el joven youtuber.

No fue la única víctima, ya que también se han contabilizado otras cinco muertes. Según CNN Brasil , los decesos confirmados son Oliver Tree Nickel (cantante), Lucas Vignale (director de videos musicales), Lucas Brito Chaves (productor musical), Alexandre Souza (piloto) y Charles Marsillac (piloto).

Su deceso fue confirmado hoy por autoridades oficiales y la prensa de Brasil. (Crédito: @gaspipd / Instagram)

Quién es ‘Gaspi’ y por qué su muerte genera conmoción

Gaspar Prim Díaz es el verdadero nombre de ‘Gaspi’. Tenía 23 años y, a pesar de su corta edad, contaba con una gran comunidad de seguidores; esto se puede evidenciar en sus perfiles de YouTube e Instagram , pues posee millones de seguidores.

Si bien sus primeros pasos se dio en la red social mencionada, su éxito comenzó a forjarse al subir contenido a la plataforma de videos donde realizaba preguntas a cualquier transeúnte de Buenos Aires , las cuales se caracterizaban por ser controversiales e incómodas.

“Mis seguidores ya saben que los tienen que mirar apenas los subo porque siempre me los bajan”, fueron las palabras del creador de contenido en una entrevista otorgada a TyC Sports.

Su fama repuntó durante su participación en La Velada del Año V, el torneo de boxeo organizado por su colega Ibai Llanos; eso le permitió tener una notable visibilidad y popularidad durante el periodo 2024-2025.

Gaspi formó parte de La Velada del Año V. (Crédito: @gaspipd / Instagram)

‘Gaspi’ tenía un futuro muy prometedor, ya que su éxito crecía a pasos agigantados. El pasado 23 de mayo anunció el estreno de la primera temporada de su nueva serie “Gaspi visita tu hogar” que se transmitía por Blender.

Lamentablemente, el día de hoy será recordado como un suceso inexplicable y doloroso por parte de la comunidad de creadores digitales tanto argentinos como latinoamericanos.

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