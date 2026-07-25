La sexta edición de La Velada del Año, organizada por Ibai Llanos, rindió homenaje al creador de contenido argentino Gaspar Prim Díaz, conocido como Gaspi, quien falleció el pasado 14 de junio a los 23 años tras un accidente de helicóptero ocurrido en Río de Janeiro, Brasil.

Durante la transmisión del evento desde el estadio La Cartuja, en España, el streamer Llanos recordó al argentino en distintos momentos de la velada.

Desde el inicio del espectáculo, los guantes de boxeo que Gaspi utilizó en la edición de 2025 permanecieron colocados en el set de presentación como parte del homenaje al creador de contenido.

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Uno de los momentos más emotivos ocurrió cuando la familia de Gaspi subió al escenario ante más de 80,000 asistentes. Su madre, visiblemente emocionada, agradeció al público por las muestras de cariño y apoyo recibidas tras la muerte del argentino.

“Hace unas semanas nos dejó Gaspi, quien fue aparte de un amigo, un gran creador de contenido”, expresó Ibai Llanos ante la ovación de los seguidores y la emoción de los familiares, antes de solicitar un minuto de silencio en memoria del joven creador.

Durante el homenaje, la madre de Gaspi entregó la bata que su hijo utilizó durante su participación en la edición anterior con el mensaje: “Que se cuiden entre ustedes, que se respeten a sus papás y mamás, que devuelvan el amor que nos dan”.

Luego, las pantallas del estadio proyectaron un video con imágenes de la participación de Gaspi en la edición pasada del evento, mientras sus familiares observaban la pieza audiovisual entre lágrimas.

Madre de Gaspi se quiebra en La Velada del Año durante homenaje al 'influencer'

La muerte del creador argentino, quien contaba con millones de seguidores en redes sociales, generó una ola de reacciones dentro de la comunidad luego del accidente aéreo donde también perdieron la vida otras cinco personas, entre ellas el cineasta argentino Lucas Vigniale y el cantante estadounidense Oliver Tree.

Tras conocerse la tragedia, diversas figuras del mundo del entretenimiento y la creación de contenido expresaron sus condolencias. Llanos se pronunció a través de X con un mensaje dedicado al argentino: “Qué absoluta desgracia. Qué absoluta tristeza. No sé ni qué decir. Descansa en paz, Gaspi”.