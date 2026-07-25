Juanto a Gaspi, fallecieron también el cineasta argentino Lucas Vigniale y el cantante estadounidense Oliver Tree, durante un accidente aéreo | Foto: La Velada (YouTube) / Composición EC
Juanto a Gaspi, fallecieron también el cineasta argentino Lucas Vigniale y el cantante estadounidense Oliver Tree, durante un accidente aéreo | Foto: La Velada (YouTube) / Composición EC
Por Redacción EC

La sexta edición de La Velada del Año, organizada por Ibai Llanos, rindió homenaje al creador de contenido argentino Gaspar Prim Díaz, conocido como Gaspi, quien falleció el pasado 14 de junio a los 23 años tras un accidente de helicóptero ocurrido en Río de Janeiro, Brasil.

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