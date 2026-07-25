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Henry Mancini compuso la melodía para Johnson, cuyo estilo ágil había ganado reconocimiento gracias a su trabajo como integrante de The Wrecking Crew | Foto: Instagram (Captura) / Composición EC
Henry Mancini compuso la melodía para Johnson, cuyo estilo ágil había ganado reconocimiento gracias a su trabajo como integrante de The Wrecking Crew | Foto: Instagram (Captura) / Composición EC
Por Agencia AFP

El músico de jazz Plas Johnson, intérprete del famoso solo de saxofón del tema de “La Pantera Rosa” y ganador del Grammy, murió el 15 de julio a los 94 años, informó la emisora de radio KKJZ de Los Ángeles.

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