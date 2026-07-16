La familia del reconocido artista anunció su muerte en redes sociales | Foto: Instagram (Captura)
La familia del reconocido artista anunció su muerte en redes sociales | Foto: Instagram (Captura)
Por Redacción EC

El músico, compositor y artesano puertorriqueño Mario Cepeda Brenes, reconocido ampliamente como “la voz de la bomba”, falleció este jueves a los 73 años según informaron sus familiares en redes sociales.

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