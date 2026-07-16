El músico, compositor y artesano puertorriqueño Mario Cepeda Brenes, reconocido ampliamente como “la voz de la bomba”, falleció este jueves a los 73 años según informaron sus familiares en redes sociales.

“Con profundo pesar, la familia Cepeda y Febres informa el fallecimiento de nuestro amado padre, Mario Cepeda”, informaron, para luego añadir: “Hoy su voz se eleva al cielo para seguir cantando bomba, mientras el sonido de sus maracas y el eco de su legado permanecerán vivos en cada barril, en cada canto y en el corazón de nuestro pueblo”.

Hijo de Rafael Cepeda y Caridad Brenes, Mario Cepeda nació en el seno de una de las familias más influyentes para la conservación y difusión del legado de la bomba en la zona de San Mateo de Cangrejos.

A lo largo de su trayectoria, Cepeda Brenes destacó por su versatilidad dentro del género a través de diversas facetas como cantaor y creador de piezas musicales tradicionales, bailarín e instructor del género. Se especializó en la confección de instrumentos tradicionales, particularmente en la fabricación de maracas.

El legado familiar

La influencia de la dinastía Cepeda continúa vigente. Rafael Cepeda, hijo del fenecido artista, es un reconocido bailarín de bomba que ha llevado este ritmo folclórico a escenarios internacionales, colaborando con figuras como Bad Bunny en el Coliseo de Puerto Rico y Rauw Alejandro en la ceremonia de los Latin Grammy.

La bomba puertorriqueña, nacida del sincretismo entre las culturas africana, española y taína, experimenta un renovado auge de seguidores gracias a la inclusión de sus característicos patrones rítmicos (como el sicá, holandé y yubá) en producciones de música urbana.

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