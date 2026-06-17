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Además de 'El Aro', Daveigh Chase dio voz a Lilo en 'Lilo & Stitch' (2002) y a Chihiro Ogino en el doblaje en inglés de 'El viaje de Chihiro'. | Foto: AFP (Hector Mata) / YouTube (Captura)
Además de 'El Aro', Daveigh Chase dio voz a Lilo en 'Lilo & Stitch' (2002) y a Chihiro Ogino en el doblaje en inglés de 'El viaje de Chihiro'. | Foto: AFP (Hector Mata) / YouTube (Captura)
Por Redacción EC

La actriz estadounidense Daveigh Chase, conocida internacionalmente por encarnar al personaje de Samara Morgan en ‘El Aro’, falleció el pasado martes a los 35 años tras sufrir severas complicaciones de salud, informaron medios estadounidenses.

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