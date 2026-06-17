La actriz estadounidense Daveigh Chase, conocida internacionalmente por encarnar al personaje de Samara Morgan en ‘El Aro’, falleció el pasado martes a los 35 años tras sufrir severas complicaciones de salud, informaron medios estadounidenses.

La noticia fue confirmada por Roy Hernández, pareja de la artista, al portal TMZ, donde detalló que murió tras sufrir “meningitis e infección en la sangre”, un cuadro clínico que derivó en complicaciones sépticas y finalmente en el fallo de sus órganos.

Previamente, la actriz había sido ingresada a inicios de este mes en un centro médico de Los Ángeles tras ser diagnosticada con desnutrición, mientras su novio impulsó una campaña de recaudación en GoFundMe para cubrir los gastos médicos.

Ayer y hoy. Daveigh Chase cuando interpretaba el papel de Samara en la película El Aro. Ahora es modelo. (Instagram daveighc)

CONOCE MÁS: David Beckham recibe su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood

Daveigh Chase: ¿Cuál fue su trayectoria en el cine y la televisión?

Daveigh Chase inició su carrera en Hollywood a temprana edad y en 2002 ganó reconocimiento al dar voz a Lilo Pelekai en "Lilo & Stitch", papel por el que obtuvo un premio Annie y que retomó en varias secuelas y series derivadas. Asimismo, dio voz a Chihiro Ogino en el doblaje al inglés de "El viaje de Chihiro".

Ese mismo año, Chase asumió el papel de Samara Morgan en ‘El Aro’ (The Ring). Su interpretación de la antagonista se convirtió en un referente del género de terror y le otorgó un premio MTV Movie Award en la categoría de Mejor Villana.

Daniel Alarcón, fundador del premiado podcast “Radio Ambulante”, fue distinguido como profesor titular en la Columbia Journalism School, escuela de periodismo de renombre en el mundo. Su nombramiento marca un hito para el periodismo del Perú y la región.

En televisión, su papel más destacado fue el de Rhonda Volmer en HBO ‘Big Love’, producción en la que participó durante 32 episodios distribuidos en cinco temporadas. Sus últimos trabajos en la industria audiovisual se registraron en el año 2016.

VIDEO RECOMENDADO: