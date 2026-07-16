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La muerte de Neill a los 78 años fue confirmada el lunes por su familia en su perfil de Instagram | (Foto: Universal)
La muerte de Neill a los 78 años fue confirmada el lunes por su familia en su perfil de Instagram | (Foto: Universal)
Por Agencia EFE

Sam Neill murió debido a una neumonía, según ha revelado su agente, Philip Grenz. El representante del fallecido actor reveló el motivo del fallecimiento para poner fin a las “inexactitudes y falsedades rotundas” sobre la causa, según publica Deadline.

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