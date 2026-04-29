Roger Sweet, creador del icónico personaje He-Man, falleció a los 91 años tras una prolongada lucha contra la demencia, según informa el medio estadounidense Variety.

Sweet, que fue el diseñador en Mattel en los años 70 y 80, creó He-Man después de que esa empresa estadounidense rechazara un acuerdo para producir juguetes de la saga ‘Star Wars’ en 1977.

Roger Sweet y una figura de acción de He-Man | Foto: GoFundMe

Buscando un éxito comercial en el mismo nicho, Rogers creó un prototipo de He-Man a partir de otro juguete de acción, una figura de acción denominada Big Jim, a la que añadió arcilla para darle más volumen.

El juguete, que fue lanzado oficialmente en 1982 y vendió millones de unidas, se convirtió en todo un éxito, tuvo su propia línea de juguetes y un año después contó con su propia serie de dibujos ‘He-Man and the Masters of the Universe’ (‘He-Man y los Amos del Universo’).

La serie tuvo 130 capítulos y se emitió de 1983 a 1985.

El fallecimiento de Sweet se produce en un momento de renovado interés por la franquicia, después de que Amazon, MGM y Mattel hayan anunciado una película de acción sobre He-Man, que se estrenará en cines el 5 de junio.

El actor Nicholas Galitzine dará vida a He-Man, en un filme en el que estará acompañado por actores como Camila Mendes como Teela, Jared Leto como Skeletor, Alison Brie como Evil-Lyn e Idris Elba como Man-At-Arms.

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