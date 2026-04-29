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Rogers creó el prototipo de He-Man a partir de otro juguete de acción, denominada Big Jim, a la que añadió arcilla para darle más volumen | Foto: Difusión / Composición EC
Rogers creó el prototipo de He-Man a partir de otro juguete de acción, denominada Big Jim, a la que añadió arcilla para darle más volumen | Foto: Difusión / Composición EC
Por Agencia EFE

Roger Sweet, creador del icónico personaje He-Man, falleció a los 91 años tras una prolongada lucha contra la demencia, según informa el medio estadounidense Variety.

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