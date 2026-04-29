Buscando un éxito comercial en el mismo nicho, Rogers creó un prototipo de He-Man a partir de otro juguete de acción, una figura de acción denominada Big Jim, a la que añadió arcilla para darle más volumen.
El juguete, que fue lanzado oficialmente en 1982 y vendió millones de unidas, se convirtió en todo un éxito, tuvo su propia línea de juguetes y un año después contó con su propia serie de dibujos ‘He-Man and the Masters of the Universe’ (‘He-Man y los Amos del Universo’).
La serie tuvo 130 capítulos y se emitió de 1983 a 1985.
El fallecimiento de Sweet se produce en un momento de renovado interés por la franquicia, después de que Amazon, MGM y Mattel hayan anunciado una película de acción sobre He-Man, que se estrenará en cines el 5 de junio.
El actor Nicholas Galitzine dará vida a He-Man, en un filme en el que estará acompañado por actores como Camila Mendes como Teela, Jared Leto como Skeletor, Alison Brie como Evil-Lyn e Idris Elba como Man-At-Arms.
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