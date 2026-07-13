Tras la sorpresiva e impactante noticia del fallecimiento del legendario actor Sam Neill el pasado 13 de julio de 2026, se ha confirmado que este dejó listo un último regalo para los amantes de la ciencia ficción y la comedia. Neill formará parte del elenco principal de “Godzilla x Kong: Supernova” y también de “The Last Resort”, convirtiéndose así en las películas póstumas más importantes de su extensa y respetada trayectoria en la gran pantalla.

¿Cuáles serán las últimas películas de Sam Neill?

Serán “Godzilla x Kong: Supernova” y “The Last Resort”.

Sam Neill en “Godzilla x Kong: Supernova”: Su llegada al MonsterVerse

Una de las mayores sorpresas para los fanáticos de la ciencia ficción es la inclusión de Sam Neill en el elenco de “Godzilla x Kong: Supernova”, la esperada secuela de la millonaria franquicia de Legendary Pictures y Warner Bros. programada para marzo de 2027.

En esta mega producción, Neill interpreta a un reconocido científico que resulta clave para descifrar el origen de una nueva e inesperada amenaza que obliga a Godzilla y a Kong a aliarse nuevamente. Para los seguidores del cine de ciencia ficción, este rol tiene una carga sumamente emotiva: ver a la leyenda que dedicó su vida a estudiar “lagartos gigantes” en “Jurassic Park”, despidiéndose de la gran pantalla investigando a los titanes más icónicos de la historia del cine. El rodaje de sus escenas concluyó con éxito, por lo que su actuación llegará intacta al público.

“The Last Resort”: La comedia romántica junto a Daisy Ridley

El segundo gran proyecto póstumo del actor nos mostrará una faceta completamente diferente. Sam Neill también protagoniza “The Last Resort”, una comedia romántica de Hollywood dirigida por el veterano del género Donald Petrie y filmada en los paradisíacos paisajes de Filipinas.

En esta cinta, Neill interpreta al carismático padre del personaje principal, encarnado por Daisy Ridley. La historia, que además cuenta en su reparto con Alden Ehrenreich y Tia Carrere, terminó de rodarse a mediados de 2025. Esta producción comparte su ventana de estreno para 2027, asegurando que el público pueda disfrutar de la calidez y el característico sentido del humor del actor una última vez.

¿De qué murió Sam Neill y cuándo falleció el actor?

El mundo del cine se vistió de luto el 13 de julio de 2026, tras confirmarse el fallecimiento de Sam Neill a los 78 años en Sídney. Según informó su familia en un comunicado oficial, el deceso ocurrió de forma “repentina e inesperada”. Aunque el recordado actor de “Jurassic Park” había sido diagnosticado en 2023 con un raro tipo de cáncer de sangre, su entorno cercano detalló que, al momento de su partida, el artista ya se encontraba libre de la enfermedad tras someterse a terapias avanzadas.

Películas y series más famosas de Sam Neill

La carrera de este versátil actor neozelandés nacido en el Reino Unido abarcó casi cinco décadas, equilibrando con maestría el cine de autor y las superproducciones de Hollywood. Entre sus trabajos más emblemáticos destacan:

Jurassic Park (1993) y la franquicia Jurásica: Su papel como el icónico paleontólogo Dr. Alan Grant lo consagró a nivel mundial. Retomó el personaje en Jurassic Park III (2001) y en Jurassic World Dominion (2022).

Su papel como el icónico paleontólogo lo consagró a nivel mundial. Retomó el personaje en Jurassic Park III (2001) y en Jurassic World Dominion (2022). La lección de piano (The Piano, 1993): Aclamado drama dirigido por Jane Campion donde interpretó al severo Alisdair Stewart.

Aclamado drama dirigido por Jane Campion donde interpretó al severo Alisdair Stewart. La caza del Octubre Rojo (1990): Un clásico del suspenso y acción militar junto a Sean Connery.

Un clásico del suspenso y acción militar junto a Sean Connery. Peaky Blinders (Serie de TV): En la pantalla chica dio vida al implacable inspector Chester Campbell , convirtiéndose en uno de los antagonistas más memorables de la televisión contemporánea.

En la pantalla chica dio vida al implacable inspector , convirtiéndose en uno de los antagonistas más memorables de la televisión contemporánea. Event Horizon (1997) y En la boca del miedo (1994): Joyas de culto para los amantes del terror psicológico y la ciencia ficción.

¿Cuándo se estrena “Godzilla x Kong: Supernova” en cines?

La distribuidora Warner Bros. y Legendary Pictures tienen programado el estreno de “Godzilla x Kong: Supernova” para marzo de 2027. Al haber completado todas sus filmaciones antes de su fallecimiento, el público podrá disfrutar en pantalla grande de la última gran interpretación del actor, cerrando con broche de oro un legado cinematográfico inolvidable.

¿Cuándo se estrena “The Last Resort” en cines?

La distribuidora cinematográfica confirmó que el estreno de “The Last Resort” está programado para 2027. Tras la adquisición de sus derechos globales por parte de Voltage Pictures y Vertical, la comedia romántica llegará a las salas comerciales durante el próximo año. De esta manera, la película compartirá ventana de lanzamiento con “Godzilla x Kong: Supernova”, convirtiendo al 2027 en el año del gran homenaje póstumo a la trayectoria de Sam Neill en la pantalla grande.