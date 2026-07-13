Sam Neill dejó terminadas sus escenas para la millonaria secuela "Godzilla x Kong: Supernova" y la cinta "The Last Resort" junto a Daisy Ridley antes de su inesperada partida. (Foto: Sam Neill Instagram)
Sam Neill dejó terminadas sus escenas para la millonaria secuela "Godzilla x Kong: Supernova" y la cinta "The Last Resort" junto a Daisy Ridley antes de su inesperada partida. (Foto: Sam Neill Instagram)
Por Paolo Valdivia

Tras la sorpresiva e impactante noticia del fallecimiento del legendario actor Sam Neill el pasado 13 de julio de 2026, se ha confirmado que este dejó listo un último regalo para los amantes de la ciencia ficción y la comedia. Neill formará parte del elenco principal de “Godzilla x Kong: Supernova” y también de “The Last Resort”, convirtiéndose así en las películas póstumas más importantes de su extensa y respetada trayectoria en la gran pantalla.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.