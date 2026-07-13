La madrugada de este lunes 13 de julio, el mundo del entretenimiento se conmovió ante la sorpresiva noticia del fallecimiento del célebre actor neozelandés Sam Neill, recordado globalmente por su icónico papel del Dr. Alan Grant en la franquicia “Jurassic Park”. Tras confirmarse la noticia a través de sus canales oficiales y por parte de su círculo más cercano, miles de fanáticos se preguntan cuáles fueron las causas exactas de su deceso a los 78 años de edad. A continuación, te contamos los detalles oficiales compartidos por su familia sobre las circunstancias de su partida.

¿De qué murió Sam Neill? La causa oficial de su fallecimiento

A través de un comunicado emitido en la cuenta oficial de Instagram del actor, su familia confirmó que el deceso ocurrió en Sídney, Australia. Para sorpresa de muchos de sus seguidores, los portavoces de la familia calificaron el fallecimiento de Sam Neill como “repentino e inesperado”.

Aunque los primeros reportes de los usuarios en redes sociales apuntaban a una recaída en su estado de salud, el círculo íntimo del histrión prefirió mantener los detalles clínicos en privado, asegurando únicamente que partió en paz y rodeado del afecto de sus seres queridos. Estaremos al tanto para confirmar de qué falleció el legendario actor.

¿Qué pasó con el linfoma que padecía Sam Neill?

Es de conocimiento público que en el año 2022 el actor fue diagnosticado con un linfoma de células T angioinmunoblástico, un tipo de cáncer de la sangre bastante agresivo en etapa tres. Debido a este antecedente, los rumores iniciales asociaron su muerte directamente con esta enfermedad.

Sin embargo, la familia de Sam Neill aclaró un punto fundamental en su comunicado oficial: el actor se encontraba libre de cáncer. Gracias a una serie de tratamientos experimentales y quimioterapias personalizadas a las que se sometió en los últimos años, la enfermedad se mantenía en remisión activa.

“Sam seguía libre de cáncer gracias a los tratamientos médicos. Su partida fue completamente inesperada”, precisó el entorno del artista, descartando que el linfoma haya sido la causa directa del fallecimiento.

El legado de Sam Neill en el cine y la televisión

Más allá de las circunstancias de su partida, Sam Neill deja un vacío imposible de llenar en la industria cinematográfica internacional. Con una trayectoria que abarcó más de cinco décadas, Neill demostró una versatilidad actoral impecable. Entre sus trabajos más recordados destacan:

Jurassic Park (1993): Su papel como el Dr. Alan Grant lo consagró en la cultura pop mundial.

Su papel como el Dr. Alan Grant lo consagró en la cultura pop mundial. Peaky Blinders: Donde interpretó magistralmente al implacable e implacable inspector Chester Campbell.

Donde interpretó magistralmente al implacable e implacable inspector Chester Campbell. Cine de Culto: Protagonista de piezas maestras del suspenso y terror como Possession (1981) e In the Mouth of Madness (1994).

Protagonista de piezas maestras del suspenso y terror como Possession (1981) e In the Mouth of Madness (1994). Hunt for the Wilderpeople (2016): Una de sus comedias dramáticas más aclamadas del cine independiente reciente.

“Godzilla x Kong: Supernova”: la película póstuma de Sam Neill

Una de las mayores sorpresas tras confirmarse el fallecimiento del actor es su participación en el cine de monstruos gigantes. Sam Neill formará parte del elenco de “Godzilla x Kong: Supernova”, la esperada secuela de la millonaria franquicia de Legendary Pictures y Warner Bros. que tiene programado su estreno para marzo de 2027.

En esta mega producción de Hollywood, Neill interpreta a un reconocido científico que resulta clave para descifrar el origen de una nueva e inesperada amenaza que obliga a Godzilla y a Kong a aliarse nuevamente.

Para los fanáticos de la ciencia ficción, este papel póstumo tiene un tinte sumamente emotivo e inolvidable: ver a la leyenda que dedicó su vida a estudiar “lagartos gigantes” en Jurassic Park, despidiéndose de la gran pantalla investigando a los titanes más icónicos de la historia del cine. Se sabe que el rodaje de sus escenas ya había concluido, por lo que su actuación llegará intacta a las salas de cine en el estreno póstumo.