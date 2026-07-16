El fenómeno de Grupo Frontera continúa creciendo en el Perú. Luego de anunciar el sold out de las localidades disponibles para su esperado concierto en Lima, la banda líder del regional mexicano habilitó una nueva zona Platea Stand Up y liberó un nuevo bloque de entradas en Tribuna Oriente, permitiendo que más fanáticos puedan ser parte de una noche que promete ser inolvidable.

La agrupación llegará a nuestro país el próximo 17 de octubre en Costa 21 como parte de su exitoso “Triste Pero Bien C*brón Tour”, una gira internacional que recorrerá Sudamérica, Centroamérica y Europa. La presentación en Lima se realizará en medio del gran momento que vive el grupo a nivel mundial.

“Lo Que Me Falta Por Llorar” es el tercer álbum de estudio de Grupo Frontera y marca una nueva etapa para la agrupación.

Esta nueva etapa de la banda llega tras el lanzamiento de su tercer álbum de estudio, “Lo Que Me Falta Por Llorar”, una producción que combina vulnerabilidad y emociones intensas con el característico sonido de Grupo Frontera, que mezcla el regional mexicano con la cumbia norteña y se ha convertido en uno de los sellos de la agrupación.

Durante el concierto, los fanáticos peruanos podrán disfrutar de algunos de los mayores éxitos de la banda, entre ellos “un x100to”, “No Se Va”, “Bebé Dame”, “Que Vuelvas”, “Ángel”, “Hecha Pa’ Mí” y “Me Jalo”, además de las nuevas canciones de su más reciente producción. Con millones de reproducciones en plataformas digitales y colaboraciones con artistas internacionales, Grupo Frontera promete ofrecer uno de los conciertos más esperados del año en Lima.