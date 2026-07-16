Grupo Frontera llegará a Lima como parte de su “Triste Pero Bien C*brón Tour”, una gira internacional que también recorrerá Centroamérica y Europa.
Grupo Frontera llegará a Lima como parte de su “Triste Pero Bien C*brón Tour”, una gira internacional que también recorrerá Centroamérica y Europa.
Por Redacción EC

El fenómeno de Grupo Frontera continúa creciendo en el Perú. Luego de anunciar el sold out de las localidades disponibles para su esperado concierto en Lima, la banda líder del regional mexicano habilitó una nueva zona Platea Stand Up y liberó un nuevo bloque de entradas en Tribuna Oriente, permitiendo que más fanáticos puedan ser parte de una noche que promete ser inolvidable.

VIDEO RECOMENDADO

Pelo Madueño lanza convocatoria para jóvenes talentos de la música. (Fuente: Difusión)
TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.