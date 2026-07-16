El fenómeno de Grupo Frontera continúa creciendo en el Perú. Luego de anunciar el sold out de las localidades disponibles para su esperado concierto en Lima, la banda líder del regional mexicano habilitó una nueva zona Platea Stand Up y liberó un nuevo bloque de entradas en Tribuna Oriente, permitiendo que más fanáticos puedan ser parte de una noche que promete ser inolvidable.
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