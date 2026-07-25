Brown se declaró culpable el 24 de julio de 2026 de un delito contra el orden público tras una presunta pelea ocurrida en un club nocturno de Londres en 2023 | (Brook Mitchell / AFP)
Brown se declaró culpable el 24 de julio de 2026 de un delito contra el orden público tras una presunta pelea ocurrida en un club nocturno de Londres en 2023 | (Brook Mitchell / AFP)
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Por Redacción EC

El cantante Chris Brown admitió su responsabilidad por una agresión ocurrida en una discoteca de Londres en 2023, tras declararse culpable de un delito contra el orden público ante el Tribunal de la Corona de Southwark, decisión judicial que permitió retirar otras acusaciones que enfrentaba por el mismo caso.

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