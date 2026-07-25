El cantante Chris Brown admitió su responsabilidad por una agresión ocurrida en una discoteca de Londres en 2023, tras declararse culpable de un delito contra el orden público ante el Tribunal de la Corona de Southwark, decisión judicial que permitió retirar otras acusaciones que enfrentaba por el mismo caso.

Durante la audiencia, el artista estadounidense respondió “culpable” al ser consultado por el juez sobre los hechos investigados, mientras que la Fiscalía informó que ya no continuará con los cargos relacionados con un supuesto intento de causar lesiones corporales graves y la posesión de un arma, en referencia a una botella de vidrio.

Chris Brown llega el 24 de julio de 2026 al Tribunal de la Corona de Southwark, donde se le imputan cargos por una presunta agresión en una discoteca de Londres en 2023. (Stefan Rousseau/PA vía AP) / Stefan Rousseau

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El proceso está vinculado a un incidente registrado el 19 de febrero de 2023 en el club privado Tape, ubicado en Hanover Square, Londres. De acuerdo con la acusación, el productor musical Abraham Diaw habría sido atacado dentro del local y golpeado con una botella antes de recibir otros golpes.

La fiscal Claire Campbell señaló que se trató de una agresión ocurrida en un establecimiento concurrido y afirmó que Brown utilizó una botella de vidrio para golpear a la víctima en la cabeza durante el altercado.

El cantante de R&B recibirá la sentencia el próximo 26 de octubre. Hasta esa fecha permanecerá en libertad bajo fianza tras haber presentado una garantía de 5 millones de libras esterlinas (aproximadamente 6,7 millones de dólares).

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Brown fue detenido en mayo de 2025 en un hotel de Manchester, en el Reino Unido, poco después de su llegada al país. Tras permanecer varios días bajo custodia, recuperó su libertad y posteriormente recibió autorización judicial para continuar con la gira musical que tenía programada.

En la misma audiencia, Omololu Akinlolu, entrenador vocal del cantante y también ciudadano estadounidense, se declaró culpable del delito de alteración violenta del orden público. Ambos conocerán su sentencia en la misma fecha ante el Tribunal de la Corona de Southwark.

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