Resumen
Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
El rapero Sean Combs, conocido como Diddy, fue trasladado a régimen de aislamiento en una prisión federal de Nueva Jersey, en la que cumple una condena por cargos relacionados con la prostitución, tras pelearse con otro preso.
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