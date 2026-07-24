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Resumen

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Se desconoce por cuánto tiempo se le impuso ese castigo al cantante | (Foto: EFE)
Se desconoce por cuánto tiempo se le impuso ese castigo al cantante | (Foto: EFE)
Por Agencia EFE

El rapero Sean Combs, conocido como Diddy, fue trasladado a régimen de aislamiento en una prisión federal de Nueva Jersey, en la que cumple una condena por cargos relacionados con la prostitución, tras pelearse con otro preso.

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