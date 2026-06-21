Actualmente, Lionel Messi y Antonela Roccuzzo conforman una de las parejas más estables y reconocidas del deporte mundial. De hecho, se conocieron durante su infancia en la ciudad de Rosario, iniciaron una relación años después, contrajeron matrimonio en 2017 y tienen tres hijos. Desde entonces, la empresaria ha acompañado al futbolista a lo largo de gran parte de su exitosa carrera profesional. Sin embargo, en el ámbito personal, un aspecto poco conocido es la influencia que ha tenido la familia del jugador argentino en la crianza de sus tres hijos, así como los valores y enseñanzas que les han inculcado desde pequeños. Esto no solo ha generado curiosidad entre los internautas, sino también un debate en las redes sociales por la manera en la que han influido en su formación. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.

¿QUÉ DIJO ANTONELA ROCCUZZO SOBRE LA CRIANZA QUE TIENE SUS TRES HIJOS?

A través de una entrevista a la revista Vogue, Antonela Roccuzzo explicó que la crianza de sus hijos, Thiago Messi, Mateo Messi y Ciro Messi, está basada en los valores y enseñanzas que ella y Lionel Messi recibieron de sus padres, principios que continúan guiando la vida familiar hasta la actualidad. Asimismo, afirmó que se encuentra enfocada en criar a sus menores con respeto hacia los demás y enseñarles a valorar cada momento de la vida.

Inclusive, señaló que los valores que transmite a sus hijos están inspirados en la educación que ella y el futbolista recibieron de sus familias, cuya influencia ha sido fundamental a lo largo de estos años, conforme comparte la plataforma Caras. “Quiero que tengan buenos valores, que sean respetuosos con las personas, que valoren las cosas. Es fundamental que sepan que no somos más que nadie e intentamos transmitirles los códigos de nuestros padres”, contó Roccuzzo.

¿QUÉ RÉCORDS LOGRÓ LIONEL MESSI EN EL MUNDIAL 2026?

Este martes 16 de junio, la selección de Argentina consiguió un contundente triunfo al imponerse por 3-0 a Argelia en su debut por el Grupo J del Mundial 2026. Uno de los principales protagonistas de la goleada fue Lionel Messi, quien no solo fue elegido como la figura del encuentro, sino que además igualó el récord goleador de Miroslav Klose en la historia de los Mundiales al alcanzar los 16 tantos. Eso no es todo, también estableció una marca de mayor intervalo entre su primer (16 de junio de 2006) y último (16 de junio de 2026) gol en estos tipos de torneos.

Además de sus goles, Messi es el jugador con más participaciones directas en goles en la historia de los Mundiales, con 24 (16 goles y 8 asistencias), superando las 21 de Pelé. En cuanto a anotaciones fuera del área, el argentino se convirtió en el jugador con más tantos de larga distancia en la historia de los torneos de la FIFA, superando los cinco de Roberto Rivelino. Asimismo, otro de los récords que alcanzó Leo fue convertirse en el jugador con más partidos disputados en la historia de las Copas del Mundo, al llegar a 27 encuentros y superar la marca de 25 que ostentaba Lothar Matthäus, conforme comparte la BBC.