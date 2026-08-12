Su aparición en el banquillo fue una sorpresa, puesto que el ’10′ no se había reincorporado a los entrenamientos desde su viaje a Argentina. (Photo by Rich Storry / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Su aparición en el banquillo fue una sorpresa, puesto que el ’10′ no se había reincorporado a los entrenamientos desde su viaje a Argentina. (Photo by Rich Storry / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
/ RICH STORRY
Por Redacción EC

Lionel Messi regresó a los terrenos de juego tras el fallecimiento de su padre cuando entró como suplente al inicio de la segunda parte del encuentro de la Leagues Cup entre el Inter Miami y el León.

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