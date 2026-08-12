Lionel Messi regresó a los terrenos de juego tras el fallecimiento de su padre cuando entró como suplente al inicio de la segunda parte del encuentro de la Leagues Cup entre el Inter Miami y el León.

Messi se marchó el pasado sábado a Argentina por el fallecimiento de su padre, Jorge Messi, a los 68 años y regresó hoy a la actividad con su equipo tras perderse el último partido de la Leagues Cup, que se saldó con derrota por 1-2 frente al Monterrey.

Su aparición en el banquillo fue una sorpresa, puesto que el ’10′ no se había reincorporado a los entrenamientos desde su viaje a Argentina.

Messi recibió una inmensa ovación de la hinchada del Inter Miami, y saltó al campo pese a no haber calentado durante el descanso junto al resto de suplentes.