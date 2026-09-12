Lionel Messi anotó un golazo en el empate 2 a 2 de Inter Miami con Nashville en un duelo válido por la Major League Soccer.

Messi alcanzó las 76 dianas en la MLS y las 99 entre todas las competiciones con el Inter Miami, pero acabó el partido visiblemente decepcionado tras encadenar el tercer empate consecutivo.

El argentino había impulsado el gol del 1-1 del Inter Miami, tras el tanto inicial de Surridge, con un centro desde saque de esquina que Reed Backer Whiting envió por error en propia puerta.

Aprovechó una asistencia de Rodrigo De Paul para firmar el momentáneo 2-2 en el 61 con un remate curvado de pierna izquierda desde los 18 metros.