A pocos días del Día del Padre, miles de familias limeñas se preparan para homenajear a una de las figuras más importantes del hogar. Aunque la fecha sigue siendo una de las campañas comerciales más relevantes del año, diversos estudios revelan que los consumidores están actuando con mayor prudencia y control financiero al momento de elegir un regalo.

¿Cuánto planean gastar los limeños este año?

Según una investigación del Grupo de Investigación de Mercados (GRIM) de la Universidad San Ignacio de Loyola (USIL), el rango de gasto más frecuente para la compra de regalos por el Día del Padre se ubica entre los S/100 y S/200. En este segmento se concentra el 43% de los consumidores, convirtiéndose en el presupuesto predominante para la campaña de 2026.

El estudio también muestra que un 23,3% de personas destinará entre S/50 y S/100, mientras que un 22% prevé invertir entre S/200 y S/500. Solo una pequeña proporción contempla realizar compras superiores a los S/500, lo que confirma una tendencia hacia el consumo responsable y la búsqueda de alternativas que no afecten significativamente la economía familiar.

Los regalos prácticos lideran las preferencias

Las preferencias de compra reflejan claramente esta nueva actitud del consumidor. La ropa y el calzado encabezan la lista de regalos favoritos, seguidos por accesorios como billeteras, correas y productos de cuidado personal. Los especialistas señalan que los limeños están priorizando artículos de utilidad diaria antes que productos de lujo o compras impulsivas.

Esta tendencia también se observa en las formas de pago. Siete de cada diez peruanos planean adquirir sus regalos utilizando efectivo, tarjetas de débito o billeteras digitales como Yape y Plin, evitando recurrir al crédito para no generar deudas posteriores. La estrategia predominante es celebrar sin comprometer el presupuesto familiar.

El gasto será menor que en otras campañas

Las proyecciones de la Cámara de Comercio de Lima (CCL) indican que el ticket promedio para el Día del Padre oscilaría entre S/150 y S/220 por persona. Aunque la campaña mantendrá un importante movimiento comercial gracias a promociones y al impacto del Mundial 2026, el desembolso promedio será menor que el registrado durante el Día de la Madre, cuando el gasto alcanzó niveles considerablemente más altos.

A pesar de la cautela, el entusiasmo por celebrar permanece intacto. Los estudios muestran que cerca del 88% de los consumidores tiene previsto comprar algún obsequio para esta fecha especial. Más allá del monto invertido, los expertos coinciden en que la tendencia de este año apunta a regalos con significado, utilidad y valor emocional, demostrando que para muchos limeños el mejor detalle no necesariamente es el más costoso.