Cada año, millones de personas celebran el Día del Padre como una ocasión especial para reconocer el esfuerzo, la dedicación y el papel que cumplen los padres dentro de la familia. Aunque para muchos esta fecha está asociada al tercer domingo de junio, la realidad es que no todos los países siguen el mismo calendario. En diversas partes del mundo, la conmemoración se realiza en días y meses distintos, respondiendo a tradiciones religiosas, acontecimientos históricos, costumbres culturales e incluso decisiones adoptadas por cada nación a lo largo del tiempo. Mientras algunos países mantienen la celebración en junio, otros la trasladan a marzo, julio, agosto, septiembre, noviembre o diciembre. Descubre cuándo se celebra esta importante fecha en distintos países del mundo y conoce las razones que explican por qué no existe una jornada única para homenajear a los padres.

¿CUÁL ES LA FECHA MÁS UTILIZADA PARA CELEBRAR EL DÍA DEL PADRE?

Actualmente, la fecha más extendida es el tercer domingo de junio. Más de cincuenta países han adoptado este modelo, convirtiéndolo en el más popular a nivel internacional.

Entre las naciones que siguen esta tradición se encuentran:

Perú

México

Colombia

Chile

Argentina

Ecuador

Estados Unidos

Canadá

¿DÓNDE SE ORIGINÓ EL DÍA DEL PADRE MODERNO?

La celebración contemporánea del Día del Padre surgió en Estados Unidos a principios del siglo XX como una iniciativa destinada a reconocer la labor y la importancia de los padres dentro del hogar. La primera conmemoración se realizó en 1910 y, con el paso de los años, la fecha fue ganando popularidad hasta extenderse a otros continentes.

A medida que más países adoptaron esta tradición, el tercer domingo de junio se convirtió en la referencia más utilizada a nivel internacional. Sin embargo, varias naciones optaron por mantener celebraciones propias o adaptar la festividad a sus costumbres, creencias y acontecimientos históricos.

(Foto: iStock)

¿QUÉ PAÍSES DE AMÉRICA LATINA TIENEN FECHAS DIFERENTES?

Aunque gran parte de Latinoamérica coincide con la celebración de junio, existen países que han establecido calendarios distintos.

Algunos de los casos más conocidos son los siguientes:

Brasil: segundo domingo de agosto.

Uruguay: segundo domingo de julio.

República Dominicana: último domingo de julio.

Nicaragua: 23 de junio.

Estas variaciones responden a decisiones adoptadas por cada país para adecuar la festividad a sus propias costumbres y tradiciones.

¿CÓMO SE CELEBRA EL DÍA DEL PADRE EN EUROPA?

En el continente europeo existe una mayor diversidad de fechas. En varios países de tradición católica, la celebración está vinculada a San José, considerado el padre de Jesús.

Por ese motivo, España, Italia, Portugal y Andorra conmemoran el Día del Padre cada 19 de marzo. En otras naciones europeas también existen fechas particulares. Alemania lo celebra durante el Día de la Ascensión, mientras que Suecia, Finlandia y Noruega realizan la conmemoración el segundo domingo de noviembre.

¿QUÉ FECHAS UTILIZAN LOS PAÍSES DE ASIA Y MEDIO ORIENTE?

En estas regiones, las fechas suelen estar relacionadas con elementos culturales, religiosos o históricos propios de cada nación.

En varios países de Medio Oriente, como Egipto, Líbano, Siria y Jordania, la celebración coincide con el 21 de junio. Por otro lado, algunos países asiáticos y de Oceanía han elegido fechas muy particulares. Tailandia lo celebra el 5 de diciembre por el cumpleaños del rey Bhumibol, Taiwán el 8 de agosto por una asociación lingüística con la palabra “papá”, mientras que Australia y Nueva Zelanda lo conmemoran el primer domingo de septiembre, según informa Infobae.