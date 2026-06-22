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Temblor de 3,6 de magnitud se reportó al norte de Quillabamba. (Foto: IGP)
Temblor de 3,6 de magnitud se reportó al norte de Quillabamba. (Foto: IGP)
Por Redacción EC

Un nuevo sismo se registró la tarde de hoy, lunes 22 de junio. La magnitud fue de 3.6 y tuvo una profundidad de 14 kilómetros y 28 kilómetros al norte de Quillabamba, La Convención – Cusco.

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