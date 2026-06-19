La lactancia materna en niños menores de seis meses alcanzó al 71,1% en el año 2025, cifra superior en 3,7 puntos porcentuales a la registrada el año anterior (67,4%), informó el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) al presentar los resultados de la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES) 2025.

El jefe del INEI, Dr. Gaspar Morán Flores, destacó que la encuesta también recoge información sobre vacunación, anemia, desnutrición crónica, desarrollo infantil temprano, salud preventiva y condiciones de salud de la población adulta mayor, contribuyendo al seguimiento de indicadores clave para el diseño y evaluación de políticas públicas.

Lactancia materna en menores de seis meses aumentó a 71,1%

En el año 2025, el 71,1% de los niños menores de seis meses de edad recibió lactancia materna, porcentaje superior al registrado en 2024 (67,4%). A nivel departamental, las mayores proporciones se observaron en Huancavelica (93,2%), Cajamarca (84,6%) y Puno (84,5%).

El 78,0% de los niños menores de 12 meses recibió vacunas de acuerdo con su edad

La ENDES 2025 reveló que el 78,0% de los niños menores de 12 meses recibió las vacunas correspondientes de acuerdo con su edad. Las mayores coberturas de vacunación se registraron en Tumbes (91,6%), San Martín (90,3%) y Apurímac (88,5%).

El 34,9% de los niños de 6 a 35 meses presentó anemia

Según la nueva directriz de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 2024, la prevalencia de anemia en la población de 6 a 35 meses de edad fue de 34,9%. Esta condición afectó en mayor proporción a los niños del área rural (43,2%) que a los del área urbana (31,5%).

Consumo de suplemento de hierro alcanzó al 38,7% de niños de 6 a 35 meses

Durante el año 2025, el 38,7% de los niños de 6 a 35 meses recibió suplemento de hierro, porcentaje superior al registrado en 2024 (33,8%), evidenciando una tendencia al incremento en el acceso a este suplemento.

Desnutrición crónica afectó al 12,1% de los menores de cinco años

La desnutrición crónica alcanzó al 12,1% de los niños menores de cinco años de edad. Según área de residencia, esta condición fue más frecuente en el área rural (21,7%) que en el área urbana (7,9%).

Más de la mitad de los niños de 9 a 12 meses tuvo una adecuada interacción con su madre

Los resultados de la encuesta muestran que el 53,0% de los niños de 9 a 12 meses tuvo una adecuada interacción con su madre, porcentaje superior al observado en 2024 (50,8%). Asimismo, el 93,6% de las madres respondió de manera inmediata y adecuada al llanto de sus hijos.

El 44,6% de los niños de 9 a 36 meses alcanzó una comunicación verbal efectiva

La ENDES 2025 informó que el 44,6% de los niños de 9 a 36 meses alcanzó una comunicación verbal efectiva a nivel comprensivo y expresivo, indicador vinculado al adecuado desarrollo infantil temprano.

El 23,7% de los niños de 1 a 11 años realizó prácticas adecuadas de salud bucal

En el año 2025, el 23,7% de los niños de 1 a 11 años realizó prácticas adecuadas de salud bucal. Asimismo, el 32,9% recibió atención odontológica durante los últimos seis meses.

24,4% de mujeres de 30 a 49 años se realizó pruebas de detección del VPH

La encuesta también mostró que, en el año 2025, el 24,4% de las mujeres de 30 a 49 años se realizó pruebas de detección del virus del papiloma humano (VPH), porcentaje superior al registrado en 2024 (20,2%).

El 50,1% de las personas de 60 y más años presentó hipertensión arterial

Entre los principales factores de riesgo que afectan a la población adulta mayor destacó la hipertensión arterial, cuya prevalencia alcanzó el 50,1% en 2025. Asimismo, el 61,4% de las personas de 60 y más años presentó al menos una comorbilidad.

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