Resumen

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El jefe del INEI, Dr. Gaspar Morán Flores, destacó que la encuesta también recoge información sobre vacunación, anemia, desnutrición crónica, desarrollo infantil temprano y otros aspectos | Foto: INEI
El jefe del INEI, Dr. Gaspar Morán Flores, destacó que la encuesta también recoge información sobre vacunación, anemia, desnutrición crónica, desarrollo infantil temprano y otros aspectos | Foto: INEI
Por Redacción EC

La lactancia materna en niños menores de seis meses alcanzó al 71,1% en el año 2025, cifra superior en 3,7 puntos porcentuales a la registrada el año anterior (67,4%), informó el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) al presentar los resultados de la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES) 2025.