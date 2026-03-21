Un bus que trasladaba pasajeros por la provincia de Jauja, en Junín, se despistó y cayó a las orillas del río Mantaro a la altura del kilómetro 50 de la Carretera Central.

Los primeros reportes que llegaron a la prensa detallan que se trataba de un vehículo de mediana capacidad que se trasladaba hacia el distrito de Apata con integrantes de una orquesta.

Según testigos, los pasajeros afectados salieron por las ventanas de la unidad que quedó inmovilizada hacia un lado sobresaliendo del cauce del río.

Según TVPerú, medios locales han mencionado un fallecido en este accidente de tránsito, pero la información no ha sido confirmada ya que el hecho ocurrió en las primeras horas de la mañana del hoy, sábado 21 de marzo.

Debido a la lejanía del lugar del accidente en la ruta entre los distritos de Curicaca y Apata, en el pueblo de Pachacayo, se espera la llegada de policías y de una grúa para remolcar el bus.