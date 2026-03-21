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Bus de mediana capacidad cae al río Mantaro en Jauja, Junín. (TVPerú)
Bus de mediana capacidad cae al río Mantaro en Jauja, Junín. (TVPerú)
Por Redacción EC

Un bus que trasladaba pasajeros por la provincia de Jauja, en Junín, se despistó y cayó a las orillas del río Mantaro a la altura del kilómetro 50 de la Carretera Central.

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