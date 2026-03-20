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Las actividades por Semana Santa se realizarán del 27 de marzo al 5 de abril.
Las actividades por Semana Santa se realizarán del 27 de marzo al 5 de abril.
Por Redacción EC

La Dirección Regional de Turismo de Junín presentó el programa oficial para la Semana Santa 2026, que se llevará a cabo del 27 de marzo al 5 de abril.

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