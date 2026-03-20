La Dirección Regional de Turismo de Junín presentó el programa oficial para la Semana Santa 2026, que se llevará a cabo del 27 de marzo al 5 de abril.

El lanzamiento se realizó en el Parque de la Exposición de Lima mediante una feria con más de 60 stands que exhiben la oferta turística de los 100 distritos de la región.

La directora regional de Turismo, Dania Vila Poma, informó que se estima la llegada de al menos 60 mil turistas durante los nueve días de festividad. Con el fin de facilitar el acceso, se dispuso el tránsito libre en la Carretera Central para vehículos particulares los días 1 y 4 de abril, restringiendo la circulación de camiones entre las 8:00 a.m. y las 11:00 p.m.

La oferta regional incluye más de 400 atractivos turísticos y diversas rutas de fe distribuidas en sus provincias. Entre las actividades destacadas se encuentran las tradicionales alfombras de flores de Tarma y la estructura festiva denominada “Media Naranja”, donde se colocan imágenes sagradas acompañadas de música.

Los visitantes podrán acceder a una variedad de productos locales que incluyen lácteos, artesanías, textiles, joyería y licores tradicionales como el de muña. La propuesta gastronómica presentada también incorpora paletas artesanales de frutas con sabores diversos, como parte de la modernización de la oferta regional.

La feria promocional en el Parque de la Exposición permanecerá abierta al público hasta el domingo 22 de marzo, en el horario de 8:00 a.m. a 8:00 p.m. La inauguración contó con la presencia del Gobernador Regional de Junín, Zósimo Cárdenas Muje, y la presentación de danzas típicas como el Huaylarsh, la Chonguinada y la Danza de los Shapish.