Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

La esclerosis múltiple puede generar síntomas como pérdida de fuerza, alteraciones en la visión, problemas de equilibrio, fatiga severa y dificultades cognitivas. (Foto: Freepik)
La esclerosis múltiple puede generar síntomas como pérdida de fuerza, alteraciones en la visión, problemas de equilibrio, fatiga severa y dificultades cognitivas. (Foto: Freepik)
Por Redacción EC

En la región Junín se estima que alrededor de 96 personas vivirían con Esclerosis Múltiple (EM), considerando una prevalencia aproximada de 7 casos por cada 100 mil habitantes de acuerdo con estimaciones del Ministerio de Salud. Sin embargo, tan solo una decena (10) de casos contarían con diagnóstico confirmado, lo que evidencia una preocupante brecha en la detección oportuna de esta enfermedad neurológica crónica.

Junín: pacientes con esclerosis múltiple podrían estar sin diagnóstico ni tratamiento oportuno
Junin

Junín: pacientes con esclerosis múltiple podrían estar sin diagnóstico ni tratamiento oportuno

Chanchamayo: Huaicos bloquean parcialmente la vía Perené–Pichanaqui tras intensas lluvias
Junin

Chanchamayo: Huaicos bloquean parcialmente la vía Perené–Pichanaqui tras intensas lluvias

Junín: MTPE despliega equipo técnico para atender a familias afectadas por huaico
Junin

Junín: MTPE despliega equipo técnico para atender a familias afectadas por huaico

Junín: Padre e hijo mueren luego que camioneta se despistara y cayera al río Mantaro
Junin

Junín: Padre e hijo mueren luego que camioneta se despistara y cayera al río Mantaro