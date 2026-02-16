Junín: pacientes con esclerosis múltiple podrían estar sin diagnóstico ni tratamiento oportuno

En la región Junín se estima que alrededor de 96 personas vivirían con Esclerosis Múltiple (EM), considerando una prevalencia aproximada de 7 casos por cada 100 mil habitantes de acuerdo con estimaciones del Ministerio de Salud. Sin embargo, tan solo una decena (10) de casos contarían con diagnóstico confirmado, lo que evidencia una preocupante brecha en la detección oportuna de esta enfermedad neurológica crónica.

Así lo advirtió la Asociación Hecho con Amor – Esclerosis Múltiple Perú, en el marco de las actividades por el Día Mundial de las Enfermedades Raras, que se conmemora a nivel mundial el viernes 28 de febrero. La EM es una enfermedad autoinmune que afecta el sistema nervioso central y puede generar síntomas como pérdida de fuerza, alteraciones en la visión, problemas de equilibrio, fatiga severa y dificultades cognitivas.

El diagnóstico temprano resulta fundamental para iniciar tratamientos que reduzcan la frecuencia de brotes y retrasen la progresión de la discapacidad. “Nos preocupa profundamente que haya personas que podrían estar viviendo con síntomas de Esclerosis Múltiple sin un diagnóstico oportuno. Cada mes que pasa sin tratamiento puede significar mayor discapacidad y una calidad de vida deteriorada”, señaló María Lourdes, presidenta de la Asociación Hecho con Amor.

A pesar de los avances terapéuticos, subsisten brechas en el acceso a tratamiento para la Esclerosis Múltiple. En el país existen opciones con eficacia comprobada, como el ocrelizumab, ya aprobado en países como Ecuador y Uruguay, y con un costo anual por debajo del umbral de alto costo establecido por el Ministerio de Salud, que todavía no forman parte del Listado Complementario de Medicamentos.

“El subdiagnóstico de la EM no es una realidad exclusiva de Huancayo, sino un desafío presente en distintas regiones del país, por eso reconocemos el compromiso de los profesionales del sistema de salud público que, pese a las limitaciones, trabajan por los pacientes con EM. Los tratamientos existen, el reto está en optimizar y unificar los criterios administrativos para agilizar el acceso. Con mayores recursos, estos procesos podrían fortalecerse aún más en beneficio de los pacientes”, enfatizó la dirigente.

Además del acceso a tratamiento, las personas con Esclerosis Múltiple enfrentan importantes necesidades sociales, como dificultades para mantener un empleo formal, falta de adecuaciones laborales, acceso limitado a rehabilitación continua y un fuerte impacto emocional y económico en sus familias. Frente a esta realidad, la asociación viene impulsando acciones concretas para fomentar el diagnóstico en la región.

Fortaleciendo las capacidades de los profesionales de la salud en Esclerosis Múltiple

En ese contexto, el sábado 28 de febrero en coordinación con la dirección regional de salud Junín se realizará en Huancayo una capacitación especializada en diagnóstico y tratamiento de Esclerosis Múltiple dirigida a profesionales de salud de EsSalud y del Ministerio de Salud en Junín.

La jornada contará con la participación de los neurólogos Dr. Iván Dueñas y Dr. César Caparo, quienes viajarán desde Lima para capacitar a especialistas locales. En ese sentido en un trabajo articulado con la DIRESA Junín y el Gobierno Regional Junín.

“Queremos aumentar el diagnóstico en la región. Capacitar a los especialistas es una forma concreta de cerrar brechas y evitar que más pacientes lleguen tarde al tratamiento. Nuestro objetivo es que ninguna persona con síntomas se quede sin evaluación ni seguimiento adecuado”, concluyó María Lourdes.

La Asociación Hecho con Amor reiteró su llamado a las autoridades regionales y nacionales para desarrollar mayores capacidades para el diagnóstico oportuno, fortalecer la articulación entre el sistema de salud, garantizar acceso oportuno a los tratamientos incluidos en el listado complementario y priorizar políticas públicas que permitan a las personas con Esclerosis Múltiple vivir con dignidad, autonomía y oportunidades reales de inclusión.

