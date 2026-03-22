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Al menos ocho personas fallecieron y otras doce resultaron gravemente heridas tras el despiste y caída de un bus a un abismo en la zona de Casapalca, distrito de Chicla, provincia de Huarochirí, en la región Lima, durante la madrugada de este domingo.
Al menos ocho personas fallecieron y otras doce resultaron gravemente heridas tras el despiste y caída de un bus a un abismo en la zona de Casapalca, distrito de Chicla, provincia de Huarochirí, en la región Lima, durante la madrugada de este domingo.
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El accidente ocurrió alrededor de las 5:00 a.m., cuando la unidad —perteneciente a la empresa ‘Abisho’— se despistó y volcó aproximadamente 80 metros cuesta abajo en una vía de penetración hacia el nevado Rajuntay, en la región Junín.
Según información policial, el vehículo transportaba a cerca de 27 turistas que habían partido desde Lima con destino a la zona andina.
Los heridos fueron trasladados de emergencia al Hospital de Matucana y al establecimiento de EsSalud en Casapalca, donde reciben atención médica por la gravedad de sus lesiones.
Hasta el lugar del accidente llegaron la subprefecta de Chicla, Natali Aguilar Espinoza, personal de serenazgo, efectivos de la Policía Nacional del Perú —incluyendo agentes de la comisaría de Casapalca y de la Policía de Carreteras—, así como pobladores de la zona, quienes participaron en las labores de rescate.
Las autoridades continúan con las diligencias para esclarecer las causas del accidente, mientras se mantienen las tareas de atención y recuperación en la zona.
No se descarta que el número de víctimas pueda incrementarse en las próximas horas, debido a la gravedad del siniestro.
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Número de emergencias
Existe el sistema SAMU de atención médica de urgencia opera durante las 24 horas y es gratuito. Para solicitar su ayuda solo debes marcar el 106.
También se cuenta con la Cruz Roja ante desastres naturales u otras crisis que pongan en peligro la salud, seguridad y vida puedes acceder a este servicio humanitario y gratuito llamando al 115.
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