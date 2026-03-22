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Fatal accidente en ruta al nevado Rajuntay deja múltiples víctimas mortales. (Foto: Andina)
Fatal accidente en ruta al nevado Rajuntay deja múltiples víctimas mortales. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

Al menos ocho personas fallecieron y otras doce resultaron gravemente heridas tras el despiste y caída de un bus a un abismo en la zona de Casapalca, distrito de Chicla, provincia de Huarochirí, en la región Lima, durante la madrugada de este domingo.

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