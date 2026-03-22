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Vientos de moderada a extrema intensidad, con velocidades de hasta 46 kilómetros por hora, afectarán la costa peruana desde Piura hasta Tacna desde hoy hasta el martes 24 de marzo, informó el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi).
Vientos de moderada a extrema intensidad, con velocidades de hasta 46 kilómetros por hora, afectarán la costa peruana desde Piura hasta Tacna desde hoy hasta el martes 24 de marzo, informó el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi).
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De acuerdo con el aviso meteorológico N.° 099, emitido con nivel de alerta rojo, se prevén ráfagas cercanas a los 37 km/h en la costa norte, alrededor de 34 km/h en la costa centro, cerca de 20 km/h en la costa sur y hasta 46 km/h en la costa de Ica, donde se registrarían los valores más intensos.
El Senamhi advirtió que este incremento de vientos podría provocar levantamiento de polvo y arena, lo que reduciría la visibilidad horizontal, especialmente en zonas desérticas y cercanas al litoral.
Asimismo, se espera la presencia de nubosidad acompañada de niebla o neblina durante la madrugada, primeras horas de la mañana y hacia el atardecer, lo que podría afectar el tránsito y las actividades cotidianas.
Las regiones comprendidas en la alerta son Áncash, Arequipa, Ica, La Libertad, Lambayeque, Lima, Moquegua, Piura y Tacna, además de la Provincia Constitucional del Callao.
Ante esta situación, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) exhortó a las autoridades locales y regionales a realizar inspecciones técnicas de seguridad en edificaciones para prevenir daños y garantizar la integridad de la población.
Entre las recomendaciones, se incluye asegurar techos y estructuras, reforzar vidrios de ventanas y evitar permanecer cerca de equipos eléctricos o elementos que puedan desprenderse por acción del viento.
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También se sugiere amarrar embarcaciones, utilizar ropa de abrigo e impermeable y acudir a un centro de salud en caso de presentar afecciones respiratorias o alérgicas.
El Indeci, a través del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), mantiene el monitoreo permanente de las zonas afectadas y coordina acciones con autoridades regionales y locales para mitigar los efectos de este fenómeno meteorológico.
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