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Vientos intensos afectarán de Piura a Tacna con levantamiento de polvo y baja visibilidad. (Foto: Andina)
Vientos intensos afectarán de Piura a Tacna con levantamiento de polvo y baja visibilidad. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

Vientos de moderada a extrema intensidad, con velocidades de hasta 46 kilómetros por hora, afectarán la costa peruana desde Piura hasta Tacna desde hoy hasta el martes 24 de marzo, informó el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi).

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