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Participaron niñas, niños y adolescentes de la IE 52181 Señor de los Milagros.
Participaron niñas, niños y adolescentes de la IE 52181 Señor de los Milagros.
Por Redacción EC

A fin de liderar el Buen Inicio del Año Escolar 2026 en la región Madre de Dios, la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Hary Yzarra, visitó Tambopata y estuvo junto a las niñas, niños y adolescentes de la IE 52181 Señor de los Milagros. Allí se realizó el simbólico toque de timbre para dar inicio al Año Escolar. Durante la ceremonia, se realizó el izamiento de la Bandera Nacional y se entonaron las sagradas letras del Himno Nacional.

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