A fin de liderar el Buen Inicio del Año Escolar 2026 en la región Madre de Dios, la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Hary Yzarra, visitó Tambopata y estuvo junto a las niñas, niños y adolescentes de la IE 52181 Señor de los Milagros. Allí se realizó el simbólico toque de timbre para dar inicio al Año Escolar. Durante la ceremonia, se realizó el izamiento de la Bandera Nacional y se entonaron las sagradas letras del Himno Nacional.

En la actividad, también participaron el gobernador regional de Madre de Dios, Luis Otsuka Salazar; la directora regional de Educación de Madre de Dios, Gladys Quispe de Martel; el director de la IE 52181 Señor de los Milagros, Luis Quispe Gallegos y la directora de la Dirección de Relaciones Intergubernamentales del Ministerio de Educación, Jackelin Mellado Alania.

Posteriormente, la ministra participó en la entrega de 1.000 calaminas, valorizadas en S/13.825, para 16 instituciones educativas que resultaron afectadas por las intensas lluvias y vientos en los distritos de Madre de Dios, Inambari, Tambopata, Fitzcarrald, Laberinto e Iberia.

La entrega de este apoyo se realizó en coordinación con el Gobierno Regional de Madre de Dios, con el objetivo de atender de manera oportuna las necesidades básicas de las instituciones educativas afectadas por las emergencias, asegurando el buen inicio del Año Escolar 2026.