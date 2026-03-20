Perú alcanzó un importante reconocimiento internacional, a través de la Escuela de Música IBP, al obtener 10 premios en el Carmel Klavier Latinoamérica, realizado en la ciudad de Camboriú, Brasil, un certamen que congregó a más de 300 participantes provenientes de 11 países, consolidándose como uno de los concursos pianísticos más relevantes de la región.

Este logro refleja el alto nivel artístico de los estudiantes que representaron al Perú, así como el compromiso de sus familias, el liderazgo del director de la institución y maestro de piano, Fidel R. Castro, y el trabajo conjunto de todo el equipo de la escuela.

Escuela de Música ganó premios internacionales.

Uno de los momentos más destacados del certamen fue la participación del joven pianista Hiram Gabriel Reátegui López, quien obtuvo el primer puesto tras interpretar el Concierto para Piano N.º 3 de Rachmaninoff, considerado uno de los más exigentes del repertorio pianístico universal. Su presentación, en el concierto de Ganadores del Festival Concurso Pianistas del Futuro, evidenció un notable dominio técnico y una madurez interpretativa sobresaliente, siendo reconocida por el jurado internacional.

Asimismo, la participación peruana destacó por llevar música peruana a un escenario internacional, con la interpretación de obras como El gran vals criollo de Elsa Pulgar-Vidal, Willcamayu de González-Gamarra, Suite Hospital de Roberto Carpio y Espejos Andinos de Alexander Chinchay, reafirmando el valor y proyección del repertorio nacional.

El certamen contó con un jurado internacional de reconocida trayectoria, integrado por Alberto Heller, Mariana Airaudo, Mauren Frey, Svetlana Kotova y Damián Montiel, quienes evaluaron el desempeño de los participantes bajo altos estándares artísticos.

Para la Escuela de Música IBP —institución con más de una década de trayectoria y cientos de premios nacionales e internacionales— este resultado reafirma su compromiso con la formación de músicos de alto nivel, capaces de competir y destacar en escenarios internacionales.

Premios Carmel Klavier Latam 2026

1. Kendra Castillo, Mención de honor Categoría Moderno Intermedio B

2. Hiram Reátegui, Primer Puesto Categoría Moderno Avanzado A

3. José Vázquez, Tercer Puesto Categoría Moderno Avanzado A

4. Hiram Reátegui, premio especial a mejor interpretación obra latinoamericana

5. José Vázquez, Tercer Puesto Categoría Concierto Avanzado A

6. Hiram Reátegui, Primer Puesto Categoría Concierto Avanzado A

7. Hiram Reátegui, invitación especial por Irina Gorin para participar en Carmel Klavier Indiana

8. Juliette Navarro, Primer Puesto Categoría Intermedio A

9. Kendra Castillo, Tercer Puesto Categoría Intermedio B

10. Hiram Reátegui, Segundo Puesto Categoría Avanzado A