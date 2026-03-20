Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Escuela de Música ganó premios internacionales.
Escuela de Música ganó premios internacionales.
Por

Perú alcanzó un importante reconocimiento internacional, a través de la Escuela de Música IBP, al obtener 10 premios en el Carmel Klavier Latinoamérica, realizado en la ciudad de Camboriú, Brasil, un certamen que congregó a más de 300 participantes provenientes de 11 países, consolidándose como uno de los concursos pianísticos más relevantes de la región.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.