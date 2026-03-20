Un temblor se registró esta madrugada al suroeste de Nasca, Ica, y tuvo una magnitud de 4,9 grados según datos oficiales del Instituto Geofísico del Perú (IGP).

El fenómeno ocurrió a las 00:30 horas según el portal y las redes sociales del instituto, y su epicentro tuvo una profundidad de 27 kilómetros ubicado aproximadamente a 65 kilómetros al suroeste de Marcona, en Nasca.

Según el IGP, la intensidad con la que se percibió fue de III en Marcona.

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2026-0153

Fecha y Hora Local: 20/03/2026 00:30:08

Magnitud: 4.9

Profundidad: 27km

Latitud: -15.80

Longitud: -75.57

Intensidad: III Marcona

Referencia: 65 km al SO de Marcona, Nasca - Icahttps://t.co/nbCGAU6CXd — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) March 20, 2026

El más reciente temblor en el Perú no ha dejado, hasta el momento, daños o perjuicios reportados por alguna entidad en la zona.