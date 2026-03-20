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Sismo registrado al suroeste de Nasca, Ica, según IGP. (Instituto Geofísico del Perú)
Sismo registrado al suroeste de Nasca, Ica, según IGP. (Instituto Geofísico del Perú)
Por Redacción EC

Un temblor se registró esta madrugada al suroeste de Nasca, Ica, y tuvo una magnitud de 4,9 grados según datos oficiales del Instituto Geofísico del Perú (IGP).

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