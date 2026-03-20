Un temblor se registró esta madrugada al suroeste de Nasca, Ica, y tuvo una magnitud de 4,9 grados según datos oficiales del Instituto Geofísico del Perú (IGP).
El fenómeno ocurrió a las 00:30 horas según el portal y las redes sociales del instituto, y su epicentro tuvo una profundidad de 27 kilómetros ubicado aproximadamente a 65 kilómetros al suroeste de Marcona, en Nasca.
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Según el IGP, la intensidad con la que se percibió fue de III en Marcona.
El más reciente temblor en el Perú no ha dejado, hasta el momento, daños o perjuicios reportados por alguna entidad en la zona.