El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) declaró en emergencia el servicio de transporte terrestre en determinados tramos de las rutas nacionales de la Red Vial Nacional ubicadas en las regiones de Arequipa, Ica y Piura–Tumbes, según detalla la Resolución Ministerial N.° 098-2026-MTC/01.02.

La decisión se sustenta en los informes técnicos del Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional – Provías Nacional y de las direcciones generales de Autorizaciones y de Políticas en Transporte Multimodal, que alertaron sobre el estado crítico de la infraestructura vial.

En Arequipa, la declaratoria abarca rutas como DV. Yauca – Chala – Atico, Achaniso – Chaparra – Quicacha, Atico – DV. Quilca y otros tramos que conectan puntos clave de la región. En Ica, se incluyen los tramos Guadalupe – Ica – Palpa – Nasca y otros vinculados a la carretera PE-1S. Mientras tanto, en Piura y Tumbes, la emergencia afecta la vía PE-1NL que une Sullana, Máncora y Tumbes, llegando hasta el Puente Internacional de La Paz.

Maquinaria opera en toda la región Arequipa para atender emergencias por lluvias. Foto: COER Arequipa

La medida involucra 554 autorizaciones otorgadas a empresas de transporte, con 557 vehículos que movilizan semanalmente a cerca de 590.562 usuarios. El MTC indicó que esta declaratoria permitirá adoptar acciones inmediatas para preservar la seguridad de los pasajeros y garantizar la continuidad del servicio.

Asimismo, la resolución faculta a Provías Nacional a ejecutar las intervenciones necesarias para recuperar y mantener la transitabilidad de los tramos afectados. La institución deberá informar al Despacho Viceministerial de Transportes, en un plazo de diez días calendario, sobre las acciones adoptadas en el marco de la declaratoria.

El MTC reiteró que la protección de los usuarios y la seguridad vial son prioridades del sector, especialmente ante situaciones que ponen en riesgo la infraestructura y la movilidad de miles de ciudadanos en estas regiones.