MTC declara en emergencia el servicio de transporte terrestre en Arequipa, Ica y Piura–Tumbes. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) declaró en emergencia el servicio de transporte terrestre en determinados tramos de las rutas nacionales de la Red Vial Nacional ubicadas en las regiones de Arequipa, Ica y Piura–Tumbes, según detalla la Resolución Ministerial N.° 098-2026-MTC/01.02.

