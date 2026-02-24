Resumen

Suboficial Patrick Ospina Orihuela será enterrado en Huancayo tras su fallecimiento en acto de rescate. (Foto: Captura/América Noticias)
Por Redacción EC

El suboficial Patrick Ospina Orihuela, integrante de la Unidad de Operaciones Especiales, Auxilio y Rescate de la Policía Nacional, será enterrado hoy en Huancayo, región Junín, tras su fallecimiento durante un acto de rescate en el río Rímac.

