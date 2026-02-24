El suboficial Patrick Ospina Orihuela, integrante de la Unidad de Operaciones Especiales, Auxilio y Rescate de la Policía Nacional, será enterrado hoy en Huancayo, región Junín, tras su fallecimiento durante un acto de rescate en el río Rímac.

El policía de 33 años perdió la vida mientras intentaba salvar a un perro que había quedado atrapado en un islote conocido como “El Hablador”, a la altura del puente Rayito del Sol, en Lima.

Tras las diligencias correspondientes en la capital, el féretro fue trasladado hacia Huancayo, donde fue recibido por familiares, amigos y colegas de la institución policial. Durante su llegada, la comunidad local y autoridades regionales rindieron un homenaje póstumo al suboficial, destacando su entrega en el cumplimiento del deber.

Posteriormente, el cortejo fúnebre se dirigió al distrito de Pucará, lugar donde Ospina Orihuela pasó sus primeros años, y donde vecinos se congregaron en las calles para acompañar los restos del policía hasta el velatorio. Allí, cientos de personas se reunieron para darle el último adiós antes del entierro programado para esta tarde.

El hecho que provocó su fallecimiento ocurrió el viernes pasado, cuando Ospina Orihuela fue arrastrado por la corriente mientras intentaba rescatar al animal. Tras casi dos días de búsqueda, su cuerpo fue hallado en la desembocadura cercana a la Base Naval, luego de un operativo con la participación de unidades de rescate y compañeros del suboficial.

Familiares y compañeros de armas participaron de la ceremonia en Huancayo, donde las autoridades locales lo declararon héroe del distrito de Pucará, en reconocimiento a su entrega y servicio.

Ascenso póstumo

La Policía Nacional del Perú otorgó a Patrick Ospina Orihuela el ascenso póstumo al grado de suboficial de primera PNP, como reconocimiento a su valiente actuación durante el rescate que le costó la vida. La institución destacó su entrega, coraje y compromiso con la seguridad de la ciudadanía, valores que quedan registrados en la historia de la Policía Nacional.