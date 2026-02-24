Frente a los fenómenos naturales que se vienen presentando en distintas zonas del país, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo instó a los viajeros peruanos y extranjeros a extremar precauciones antes de trasladarse. La entidad señaló que las condiciones climáticas adversas podrían afectar rutas y servicios vinculados a la actividad turística.

En esa línea, aconsejó revisar previamente la situación de las principales vías de comunicación, con especial atención a la Panamericana Norte y Sur. Además, recomendó comunicarse con aerolíneas, hospedajes y operadores para confirmar que los servicios contratados se desarrollen con normalidad.

El sector también sugirió consultar de manera constante la información oficial emitida por el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú, el Instituto Nacional de Defensa Civil y el servicio IPERÚ, a fin de tomar decisiones informadas.

De igual forma, pidió evitar el acceso a playas, riberas y quebradas activadas mientras existan alertas vigentes.

Según indicó el ministerio, estas acciones forman parte de su labor de coordinación con las entidades responsables de la gestión del riesgo, con el propósito de salvaguardar la integridad de los visitantes y asegurar un desarrollo responsable del turismo.

Por su parte, el Ejecutivo informó que los ministerios de Vivienda, Transportes y Comunicaciones, Defensa e Interior, junto con el Instituto Nacional de Defensa Civil, trabajan de manera conjunta para despejar carreteras afectadas, restablecer la transitabilidad y atender a la población damnificada.

Este escenario se produce luego de que el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico advirtiera que regiones como Arequipa, Piura, Tumbes, Ica y Lima enfrentan peligros geológicos derivados de las lluvias intensas.

Ante cualquier situación de riesgo o consulta vinculada a desplazamientos turísticos, se encuentran habilitados el WhatsApp de IPERÚ al +51 944 492 314 y el correo iperu@promperu.gob.pe. Asimismo, la Policía de Turismo mantiene atención permanente a través del número y WhatsApp 980 122 335.