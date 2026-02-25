Escuchar
"El acceso a terapias innovadoras o de alta eficacia sigue siendo fragmentado", señala especialista. (Foto referencial: freepik.es)
Por María Lourdes Rodríguez

La esclerosis múltiple no es solo una enfermedad: es un desafío que atraviesa lo médico, lo social y lo estructural. En el Perú, unas 3.000 personas viven con esta condición, en su mayoría mujeres adultas entre 20 y 40 años, y apenas entre 10 % y 20 % accede de manera oportuna a tratamientos que pueden frenar la progresión de la enfermedad. Detrás de estas cifras hay vidas, familias y proyectos que se reorganizan constantemente, y un sistema de salud que funciona en algunos aspectos, pero que aún deja vacíos importantes en cobertura, seguimiento y continuidad de atención. En ese contexto, el Día Mundial de las Enfermedades Raras o Huérfanas (ERH) no debería ser solo una efeméride: es la oportunidad de mirar de frente las brechas de diagnóstico y acceso, que viven miles de familias en el país y adoptar decisiones de cambio.

