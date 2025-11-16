El gobierno peruano a través del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC), hoy continúa promoviendo campañas itinerantes donde el objetivo primordial radica en facilitar el otorgamiento del Documento Nacional de Identidad (DNI) electrónico a población de escasos recursos. Al respecto, el mes de noviembre 2025 llama la atención presentándose como un nuevo periodo de entregas efectivas gracias a fechas que figuran programadas por parte de municipalidades distritales, y a partir de las cuales puedes obtener dicha cédula biométrica totalmente gratis.

LOS LUGARES PERUANOS DONDE PUEDES OBTENER EL DNIE TOTALMENTE GRATIS

Hoy las actividades organizadas por parte de municipalidades contando con el apoyo de dicha entidad de Gobierno, representan una gran oportunidad para diversas comunidades del país, y sobre todo población de mayor vulnerabilidad que gratuitamente cuenta con la posibilidad de obtener la importante cédula biométrica, o en todo caso renovarla.

Transcurridos ya más de 10 meses, la estratégica alianza entre el RENIEC y las siguientes comunas, continúa promoviendo la realización de campañas itinerantes para la tramitación gratuita de DNIe provisto de hasta 64 elementos de seguridad, y por lo cual las siguientes fechas figuran programadas de manera oficial:

Municipalidad Distrital de Lagunas (LORETO)

- Fecha: Lunes 17 de noviembre

- Lugar: Palacio Municipal

- Horario: Atención desde las 8.30 a.m.

Municipalidad Distrital de Huaripampa (JUNÍN)

- Fecha: Martes 18 de noviembre

- Lugar: Auditorio del municipio

- Hora: 9 a.m.

Municipalidad Distrital de Mara (APURÍMAC)

- Fechas: Lunes 17 y martes 18 de noviembre

- Lugar: Auditorio Municipal

- Hora: 9 a.m.

- BENEFICIARIOS :

Menores de 0 a 17 años / Adultos mayores de 60 años / Personas de 18 a 59 años que cuenten con Ficha Socioeconómica del SISFOH, y las acredite como pobres o pobres extremos

En relación a las campañas itinerantes programadas para tanto el lunes 17 como martes 18 de noviembre, resulta importante destacar que los servicios ofrecidos y vinculados a la obtención gratuita de DNIe, figuran dirigidos a su emisión para niños y adolescentes entre 0 y 17 años, adultos mayores de 60, renovación por caducidad, duplicados, u otros trámites documentarios relacionados.

SI NO PARTICIPAS DE ALGUNA CAMPAÑA, TOMA NOTA DEL COSTO PROMOCIONAL QUE HABILITA EL RENIEC PARA TRÁMITE DE DNIE

La emisión del DNI azul y amarillo que todos conocemos, y algunos portamos todavía, quedará en el pasado tras más de dos décadas para darle así la bienvenida formal a la versión 3.0 con 64 llaves de seguridad.

De esta forma es como lo terminó confirmando el RENIEC, y oficialmente, dando a conocer que dejará de imprimir ambas cédulas convencionales, y entre el 28 de agosto y 31 de diciembre 2025, pasará a otorgar la electrónica cobrando montos promocionales por la realización de primer trámite efectivo.

El DNIe 3.0 pasa a convertirse en la única cédula que el RENIEC emite desde agosto 2025, dejando así de lado a las convencionales de color azul y amarillo. (Fuente: El Peruano)

Según la información compartida, este DNI 3.0 hoy contiene características que lo sitúan como el más moderno de incluso Latinoamérica, y a la fecha ha sido emitido a más de un millón de peruanos, convirtiéndose así en la única que regirá con vigencia a nivel nacional, y hasta fin de año, terminará costando los mismos 30 soles que la de color azul, y S/16 que la amarilla.

A propósito de la masificación promovida, resulta importante destacar que dicha versión biométrica de acuerdo al RENIEC, hoy cuenta ya con los 10 nuevos años de vigencia para adultos que lo soliciten por primera vez o renueven, y 3 para los menores hasta la edad de 12.

SI TIENES ESTA EDAD O MÁS, YA NO ES NECESARIO QUE LLEVES FOTO IMPRESA PARA TRAMITAR TU DNI

Diariamente, tanto menores como adultos nacidos sobre territorio peruano, deben concretar la obtención por primera vez o renovación de un DNI cuya fotografía impresa no debe ser llevada a oficinas del RENIEC a partir de contar con esta cantidad de años puntual.

Según lo precisa la propia entidad estatal mediante redes sociales, si tienes 7 o más en la actualidad, quedas exento de tener que tomarte una instantánea fuera de sus centros de atención, y más bien recibirla gratuita y directamente impresa dentro de la propia credencial.

El otorgamiento de dicho beneficio hoy implica que los menores con esa cantidad de años o mayores de edad, deban cumplir con asistir a oficinas habilitadas para trámite de DNI por parte del RENIEC, sin el uso de prendas de color blanco ni lentes, orejas descubiertas, ni tampoco llevando prendas en la cabeza.