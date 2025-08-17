El octavo mes del año representa una época en la cual millones de personas tienen la posibilidad de experimentar y continuar apreciando fenómenos naturales provenientes del firmamento. Al respecto, hoy llama la atención lo que se avecina según calendario astronómico, y ello entorno a la manifestación de un Gran Eclipse que pasará a posicionarse de manera tal que color naranja rojizo iluminará el cielo de diversas partes del mundo.

Hoy un nuevo evento cosmográfico se aproxima a nivel global, y sobre aquellos cielos donde anualmente el único satélite natural de la Tierra termina por manifestarse varias veces, siendo la denominada Luna de Sangre la misma que puede observarse de manera inherente entre dos noches de días de setiembre muy particulares.

Transcurre el 2025, y ahora la manifestación del venidero Eclipse Lunar Total, continúa representando un hecho sinigual donde dicho ensombrecimiento capaz de ser captado por el ojo humano, pasará a posicionarse sobre el firmamento entre el domingo 7 y lunes 8 del noveno mes del año.

Entre la noche del domingo 7 y madrugada del lunes 8 de setiembre, gran parte del mundo será testigo de una nueva Luna de Sangre manifestada en firmamento así como durante mediados de marzo 2025. (Fuente: iStock) / Chayanan

De acuerdo a la información compartida de manera oficial, la popularmente conocida como Luna de Sangre podrá visualizarse en gran parte del mundo, excepto Norteamérica e incluyendo las siguientes coordenadas donde las personas tendrán la chance de visualizarla desde entornos oscuros, y alejados de luces brillantes:

Antártida

Australia

Asia

Océano Pacífico occidental

Océano Índico

Europa

Océano Atlántico oriental

África

Con respecto a este evento astronómico puntual que también ocurrió en marzo 2025, y se desarrollará entre las 10.28 p.m. del domingo 7 y 2.55 a.m. del lunes 8 de setiembre, la NASA brinda recomendaciones especializadas para que logres apreciarlo con éxito, sin embargo lo cierto es que a diferencia del que protagoniza el Sol en todo su esplendor, los binoculares, por ejemplo, no resultarán necesarios para esta ocasión tomando en consideración el bajo nivel de radiación presentado.

TOMA NOTA DE LOS EVENTOS ASTRONÓMICOS CALENDARIZADOS QUE HABRÁN EN AGOSTO 2025

1 DE AGOSTO

- Luna en cuarto creciente visible desde las 7.41 de la mañana.

8 DE AGOSTO

- Luna llena visible desde las 2.55 de la mañana en dirección a la constelación Capricornus.

10 DE AGOSTO

- Los planetas Venus y Júpiter estarán próximos en el cielo, y en dirección a la constelación de los gemelos (Gemini).

11 DE AGOSTO

- La Luna y el planeta Saturno estarán próximos en el cielo, y en dirección a la constelación de los peces (Pisces).

12 DE AGOSTO

- Lluvia de estrellas fugaces denominadas como “Perseidas”.

- El máximo de esta lluvia de meteoros probablemente sea visible durante la noche hasta el día 13.

- Las “Perseidas” se generan cuando la Tierra atraviesa una nube de pequeñísimas partículas expulsadas hacia el espacio interplanetario por parte del cuerpo del cometa 109P/Swift-Tuttle.

15 DE AGOSTO

- Luna de cuarto menguante visible desde las 12.12 a.m., y en dirección a la constelación Aries.

18 DE AGOSTO

- Mercurio alcanza su máxima elongación oeste.

- “A medida que Mercurio orbita alrededor del Sol, hay momentos en los que dicho planeta aparenta ubicarse con respecto a nosotros —observadores terrestres— lo más lejos “hacia el este” o “hacia el oeste” del astro rey en el cielo.

Entonces significa que Mercurio ha alcanzado su máxima elongación este u oeste, respectivamente", revela la Agencia Andina gracias a información proporcionada por la Comisión Nacional de Investigación y Desarrollo Aeroespacial (CONIDA).

19, 20 Y 21 DE AGOSTO

- La Luna, Mercurio, Venus y Júpiter, próximos en el cielo, y en dirección a las constelaciones Gemini y Cáncer.

22 DE AGOSTO

- Luna nueva visible desde la 1.06 a.m., y en dirección a la constelación Leo.

30 DE AGOSTO

- Luna en cuarto creciente hasta el día 31 (1.25 a.m.), y en dirección a la constelación Scorpius.

Asimismo, y entorno precisamente a la lista de eventos astronómicos calendarizados, te contamos que un eclipse solar total pasará a convertirse en el más largo de la historia por primera vez en 12 mil años, y tanto Colombia como Venezuela y Guyana ubicados dentro de América del Sur, serán los países afortunados mediante la manifestación de este suceso sin precedentes para la humanidad.

Según la NASA, el evento como tal ocurrirá el 16 de julio de 2186, y terminará durando 7 minutos con 29 segundos, razón por la cual se te recomienda proteger tu salud ocular tomando atención a las siguientes recomendaciones: