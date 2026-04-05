Por Redacción EC

Faltan pocos días para un 12 de abril que podría cambiar el destino del Perú, y esto mediante el voto llevado a cabo por parte de más de 27 millones de ciudadanos mayores de edad. Así lo revela la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) en cuanto a cifras se refiere, dando a conocer mediante exclusivo portal web, los pormenores entorno a unas Elecciones Generales 2026 que arrancan desde muy temprano, y tendrán duración ascendente a las 10 horas. Con respecto al horario de votación establecido, te contamos además que los miembros de mesa elegidos para estos comicios, deben acudir a local con la debida anticipación, es decir, reunirse minutos antes del inicio programado por parte de dicho organismo electoral constitucional autónomo.

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