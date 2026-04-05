Faltan pocos días para un 12 de abril que podría cambiar el destino del Perú, y esto mediante el voto llevado a cabo por parte de más de 27 millones de ciudadanos mayores de edad. Así lo revela la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) en cuanto a cifras se refiere, dando a conocer mediante exclusivo portal web, los pormenores entorno a unas Elecciones Generales 2026 que arrancan desde muy temprano, y tendrán duración ascendente a las 10 horas. Con respecto al horario de votación establecido, te contamos además que los miembros de mesa elegidos para estos comicios, deben acudir a local con la debida anticipación, es decir, reunirse minutos antes del inicio programado por parte de dicho organismo electoral constitucional autónomo.

¿A QUÉ HORA ARRANCAN LAS ELECCIONES GENERALES 2026 EN PERÚ?

Una nueva jornada e histórica para el Perú se aproxima, y con la llegada de un 12 de abril donde desde muy tempranas horas, más de 27 millones de ciudadanos mayores de edad emitirá su voto por el presidente, vicepresidentes, senadores, diputados, y parlamentarios andinos de su preferencia.

De acuerdo a la información compartida oficialmente, y por parte de la ONPE a partir de la habilitación de portal web, el horario de atención para participar en las Elecciones Generales 2026, arranca a las 7 a.m., y culminará 10 horas después, es decir, 5 de la tarde.

Con respecto a los miembros de mesa entre titulares y suplentes, dicho organismo electoral constitucional autónomo precisa que el 12 de abril quienes hayan sido seleccionados, y notificados al respecto, deben reunirse en sus respectivos locales de votación a las 6 de la mañana, y esto a fin de instalar las mesas de sufragio que recibirán a más de 27 millones de peruanos portando Documento Nacional de Identidad (DNI).

LO QUE DEBES HACER SI PIERDES O TE ROBAN EL DNI PREVIO A PARTICIPAR EN ELECCIONES GENERALES 2026

Más de 27 millones de peruanos estarán escogiendo a las nuevas autoridades peruanas, y acercándose a local de votación un 12 de abril para el cual deben acudir con su DNI amarillo, azul o electrónico.

Con respecto a precisamente la cédula que los identifica a nivel nacional, y reviste de suma importancia de cara a la celebración de las Elecciones Generales 2026, el RENIEC mediante Jorge Puch Pardo Figueroa como subdirector de Vínculos y Archivo Registral, refiere que ante caso de pérdida o robo, resulta recomendable, y una vez suscitado el hecho, acercarse a la comisaría más cercana para denunciarlo.

En diálogo concedido a la Agencia Andina, el especialista remarca que la realización de dicho trámite generará un documento a partir del cual el ciudadano agraviado podrá justificar la razón por la cual no cuenta con DNI a la mano, y por ende, no puede hacer uso de su derecho para votar este domingo 12 de abril.

Una vez llevada a cabo la denuncia considerando pérdida o hurto de la importante cédula peruana, resulta fundamental que la presentes ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), y con la finalidad de solicitar la dispensa o exoneración de pago de multa establecida entorno a las Elecciones Generales 2026.

ESTO SE SABE ACERCA DEL USO DE DNI VENCIDO PARA EMITIR VOTO EL 12 DE ABRIL

Nuevamente los ciudadanos peruanos harán uso de su derecho al voto, y participando en esta ocasión en unas Elecciones Generales 2026 donde el DNI reviste de suma importancia para ejercerlo.

Mostrando dicha cédula estarás siendo considerado para la elección de diversos cargos públicos, siendo el RENIEC ahora el organismo que emite la Resolución Jefatural N° 000030, y a partir de la cual sorprende prorrogando excepcionalmente la vigencia de aquellas vencidas o por vencer hasta el 12 de abril de 2026.

“Los ciudadanos podrán identificarse con el DNI azul o el documento electrónico en su versión 1.0, 2.0 y 3.0 en la mesa de sufragio, a pesar de que se encuentren caducos”, remarca la entidad a través de nota de prensa, y puntualizando en que con miras a la celebración de las Elecciones Generales 2026, se trata de una medida excepcional buscando “garantizar la participación de todos los peruanos”.