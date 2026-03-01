/ ElucidarioProvee contexto, definición y detalle de un tópico específico.
¿A qué hora inicia el Eclipse Lunar Total este 3 de marzo y en qué países podrá verse?
El Año Nuevo 2026 se presenta como un nuevo periodo de manifestaciones siderales, y donde el único satélite natural de la Tierra, pasará a convertirse en una gran “Luna de Sangre” que estará registrándose en diversas partes del mundo.
A lo largo de los 365 días que conforman cada año, diversos son los eventos vinculados a la astronomía que terminan generando expectativa, y esto debido a características muy particulares, y esa espectacularidad que engloba también a cada luna llena. Hoy al respecto, la presencia e impacto de eclipse lunar total que podrá observarse durante la noche del martes 3 de marzo 2026, viene llamando la atención de especialistas, y también ciudadanos de países donde a nivel global estará registrándose oficialmente.
HORARIO Y PAÍSES DESDE DONDE PODRÁ VERSE EL ECLIPSE LUNAR TOTAL PREVISTO PARA EL 3 DE MARZO
Hoy un nuevo evento celeste se aproxima a nivel global, y sobre aquellos cielos donde anualmente el único satélite natural de la Tierra termina por manifestarse varias veces, siendo un gran eclipse total el mismo que podrá observarse de manera inherente entre dos noches de días del tercer mes del año muy particulares.
Transcurre el 2026, y la manifestación de la denominada y venidera “Luna de Sangre”, continúa representando un hecho sinigual donde ahora dicho ensombrecimiento capaz de ser captado por el ojo humano, pasará a posicionarse sobre el firmamento a partir de la 12.50 a.m. (Hora de Perú) del martes 3 de marzo.
De acuerdo a la información compartida de manera oficial, este eclipse total podrá visualizarse en gran parte del mundo, y las siguientes zonas desde donde las personas tendrán la chance de visualizarlo si terminan ubicándose en entornos oscuros, y alejados de luces brillantes:
Estados Unidos
Canadá
Nueva Zelanda
Australia
Asia
Norteamérica (Costa Oeste)
Con respecto a este evento astronómico puntual que ocurrirá en marzo 2026, la NASA brinda recomendaciones especializadas para que logres apreciarlo con éxito, sin embargo lo cierto es que a diferencia del que protagoniza el Sol en todo su esplendor, los binoculares, por ejemplo, no resultarán necesarios para esta ocasión tomando en consideración el bajo nivel de radiación presentado.
CADA UNO DE ESTOS ECLIPSES LUNARES SE ESTARÁ MANIFESTANDO HASTA EL 2030
