A lo largo de los 365 días que conforman cada año, diversos son los eventos vinculados a la astronomía que terminan generando expectativa, y esto debido a características muy particulares, y esa espectacularidad que engloba también a cada luna llena. Hoy al respecto, la presencia e impacto de eclipse lunar total que podrá observarse durante la noche del martes 3 de marzo 2026, viene llamando la atención de especialistas, y también ciudadanos de países donde a nivel global estará registrándose oficialmente.

