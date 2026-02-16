Todo lo que se sabe del cambio de horario en Estados Unidos para darle paso al verano 2026

En Estados Unidos, miles de personas se preparan para el esperado cambio de horario correspondiente al verano 2026 o conocido como ‘Daylight Saving Time’. Esta medida se lleva a cabo dos veces al año, siendo la última modificación el pasado noviembre cuando los relojes regresaron a su horario estándar. En ese sentido, en esta oportunidad, el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología (NIST) informó que la población deberá adelantar una hora en sus aparatos por los próximos ocho meses del año. Así, pese a que es una medida cuestionada por muchas autoridades locales, lo cierto es que, los trabajadores buscan aprovechar mejor la luz del día. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿CUÁNDO ES EL CAMBIO DE HORARIO DE VERANO EN ESTADOS UNIDOS ESTE 2026?

En Estados Unidos, la mayoría de los estados cambia de horario dos veces al año con el objetivo de ahorrar energía y aprovechar mejor la luz del día. Por consiguiente, este 2026, el inicio del horario de verano será el domingo 8 de marzo a partir de las 2:00 de la mañana, por lo que los relojes se adelantarán una hora, es decir, pasarán a ser las 3:00 de la mañana. Es importante recordar a la población que los dispositivos electrónicos, como los celulares o dispositivos inteligentes, realizan el cambio de manera automática.

Asimismo, el cambio de horario en el país estadounidense se da desde el Atlántico, pasando por las zonas este, centro y del Pacífico. Sin embargo, los estados americanos que no tendrán que modificar sus horarios son Alaska, Puerto Rico, Guam, Samoa Americana, Islas Vírgenes, Hawái y Arizona. Por otro lado, cabe recordar que el horario estándar o invierno está programado para el domingo 1 de noviembre del presente año, a las 2:00 de la mañana y los relojes se atrasarán una hora, volviendo a ser la 1:00 de la mañana.

¿POR QUÉ EL CAMBIO DE HORARIO PODRÍA PERJUDICAR LA SALUD?

Según James Rowley, profesor de medicina de la Universidad Rush y ex presidente de la Academia Americana de Medicina del Sueño, el cambio de hora podría ser más perjudicial que beneficioso. Rowley apuesta por un horario estándar permanente, ya que, al igual que otros expertos, considera que un horario de verano permanente, como sugirieron anteriormente algunos legisladores, sería peor.

“La hora estándar permanente significaría básicamente que estamos en lo que es, supongo, biológicamente la hora correcta durante todo el año. Y voy a decir biológicamente correcta porque nuestros cuerpos están más acostumbrados y han evolucionado para estar en lo que se consideraría la hora estándar en los últimos años”, dijo Rowley a NBC Chicago en una entrevista.

“El horario de verano permanente, los problemas particulares vienen en invierno. Es estupendo tener ‘la hora extra de luz solar’ por la tarde, aunque yo siempre recuerdo a la gente, tenemos la misma cantidad de Sol, ya sabes, en el verano, ya sea la luz del día o la hora estándar, pero solo que parece ser una hora más tarde. Pero en invierno, el amanecer es mucho más tarde, y eso es muy problemático biológicamente, porque necesitamos el sol por la mañana para fijar nuestros ritmos circadianos para el día”, agregó el experto.