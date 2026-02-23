Por Redacción EC

A lo largo de los 365 días que conforman cada año, diversos son los eventos vinculados a la astronomía que terminan generando expectativa, y esto debido a características muy particulares, y esa espectacularidad que engloba a plenilunios, entre otros fenómenos. Hoy al respecto, la presencia e impacto de eclipse lunar que podrá observarse de manera total durante la noche del martes 3 de marzo 2026, viene llamando la atención de especialistas, y también ciudadanos de lugares donde a nivel global se registra ese privilegio.

¿En qué lugares del mundo se podrá ver el Eclipse Lunar del 3 de marzo?
