¿En qué lugares del mundo se podrá ver el Eclipse Lunar del 3 de marzo?

A lo largo de los 365 días que conforman cada año, diversos son los eventos vinculados a la astronomía que terminan generando expectativa, y esto debido a características muy particulares, y esa espectacularidad que engloba a plenilunios, entre otros fenómenos. Hoy al respecto, la presencia e impacto de eclipse lunar que podrá observarse de manera total durante la noche del martes 3 de marzo 2026, viene llamando la atención de especialistas, y también ciudadanos de lugares donde a nivel global se registra ese privilegio.

EN ESTOS LUGARES DEL MUNDO PODRÁ OBSERVARSE EL ECLIPSE LUNAR TOTAL DEL 3 DE MARZO 2026

Hoy un nuevo evento celeste se aproxima a nivel global, y sobre aquellos cielos donde anualmente el único satélite natural de la Tierra termina por manifestarse varias veces, siendo un gran eclipse total el mismo que podrá observarse de manera inherente entre dos noches de días del tercer mes del año muy particulares.

Transcurre el 2026, y la manifestación de la denominada y venidera “Luna de Sangre”, continúa representando un hecho sinigual donde ahora dicho ensombrecimiento capaz de ser captado por el ojo humano, pasará a posicionarse sobre el firmamento entre el lunes 2 y martes 3 de marzo.

De acuerdo a la información compartida de manera oficial, este eclipse total podrá visualizarse en gran parte del mundo, y las siguientes zonas desde donde las personas tendrán la chance de visualizarlo si terminan ubicándose en entornos oscuros, y alejados de luces brillantes:

Estados Unidos

Canadá

Nueva Zelanda

El Gran Eclipse de marzo 2026 figura calendarizado como la popular "Luna de Sangre" que logra manifestarse sobre el firmamento de gran parte del mundo. (Fuente: iStock) / Chayanan

Australia

Asia

Norteamérica (Costa Oeste)

Con respecto a este evento astronómico puntual que ocurrirá en marzo 2026, la NASA brinda recomendaciones especializadas para que logres apreciarlo con éxito, sin embargo lo cierto es que a diferencia del que protagoniza el Sol en todo su esplendor, los binoculares, por ejemplo, no resultarán necesarios para esta ocasión tomando en consideración el bajo nivel de radiación presentado.

ESTOS ECLIPSES LUNARES SE APROXIMAN Y MANIFESTARÁN HASTA EL 2030

Eclipse lunar PARCIAL, 28 de agosto 2026

Eclipse lunar PENUMBRAL, 20 de febrero 2027

Eclipse lunar PENUMBRAL, 18 de julio 2027

Eclipse lunar PENUMBRAL, 17 de agosto 2027

Eclipse lunar PARCIAL, 12 de enero 2028

Eclipse lunar PARCIAL, 6 de julio 2028

Eclipse lunar TOTAL, 31 de diciembre 2028

Eclipse lunar TOTAL, 26 de junio 2029

Eclipse lunar TOTAL, 20 de diciembre 2029

Eclipse lunar PARCIAL, 15 de junio 2030

Eclipse lunar PENUMBRAL, 9 de diciembre 2030

Fuente: NASA

¿CUÁNTO DURARÁ EL ECLIPSE SOLAR MÁS LARGO DEL SIGLO XXI? ESTO REVELA LA NASA

El tiempo transcurre, y la NASA continúa brindando detalles entorno a los eclipses solares que se manifiestan en firmamento cada cierto periodo, siendo en este caso puntual y particular, aquel que de manera total e histórica, estará registrándose a mediados de 2027.

De acuerdo a la información precisada oficialmente, dicho fenómeno astronómico podrá apreciarse desde la península ibérica, cruzando el estrecho de Gibraltar de oeste a este, y cubriendo las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla durante aproximadamente 6 minutos con 22 segundos.

La fecha dada a conocer corresponde al 2 de agosto de 2027 cuando el eclipse solar total más largo del siglo XXI, termine registrándose en los firmamentos de países como España, Marruecos, Argelia, Túnez, Libia, Egipto, Sudán, Arabia Saudita, Yemen y Somalia, mientras la ciudad egipcia de Luxor llama la atención por ser el lugar donde alcanzará su máximo apogeo.

Cabe resaltar, según lo precisa la propia NASA, que el 16 de julio de 2186 ocurrirá el mismo fenómeno, pero en esa oportunidad alcanzando los 7 minutos y 29 segundos para llegar a convertirse en el de mayor duración de la historia, extendiéndose así por tanto Colombia como Venezuela y Guyana.