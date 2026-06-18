Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El cráneo de mastodonte hallado en Junín.
El cráneo de mastodonte hallado en Junín.
/ Ingemmet
Por Redacción EC

Un importante descubrimiento ocurrió en la comunidad de Chambará, región de Junín, donde se deseenterraron los altamente preservados restos de un mastodonte, animales gigantes emparejados a los elefantes modernos que habitaron en las Américas y se extinguieron durante la última Era del Hielo, hace más de 10 mil años.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.