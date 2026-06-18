Un importante descubrimiento ocurrió en la comunidad de Chambará, región de Junín, donde se deseenterraron los altamente preservados restos de un mastodonte, animales gigantes emparejados a los elefantes modernos que habitaron en las Américas y se extinguieron durante la última Era del Hielo, hace más de 10 mil años.

El hallazgo en Chambará, realizado en coordinación con especialistas del Área de Paleontología del Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet), es aún más increíble por el estado del cráneo de uno de estos especímenes, el cual los expertos señalan podrán aportar información valiosa sobre la evolución y distribución de los mastodontes en el continente.

Debido a la fragilidad de los fósiles, su rescate se está realizando por personal de la Municipalidad Distrital de Chambará bajo estricta coordinación con el Área de Paleontología del Ingemmet, asegurándose que se realice bajo estrictos estándares científicos que incluye la aplicación de consolidantes especiales, sustancias que ayudan a estabilizar los huesos y evitar daños durante la remoción del terreno.

Se espera que el rescate de los fósiles termine en las próximas semanas. / Ingemmet

Las autoridades esperan que las actividades de rescate concluyan en las próximas semanas, luego de las cuales los restos serán sometidos a procesos de limpieza, preparación y análisis especializado que permitirán estudiar sus características y antigüedad.

Además de su relevancia científica, este hallazgo contribuye a revalorar el patrimonio paleontológico de la región Junín y podría impulsar iniciativas de investigación, educación, difusión cultural y geoturismo en beneficio de la población local.