Resumen
Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
Un importante descubrimiento ocurrió en la comunidad de Chambará, región de Junín, donde se deseenterraron los altamente preservados restos de un mastodonte, animales gigantes emparejados a los elefantes modernos que habitaron en las Américas y se extinguieron durante la última Era del Hielo, hace más de 10 mil años.
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