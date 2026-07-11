Junín tiene proyectado recibir a más de 50 mil turistas en Fiestas Patrias
Junín tiene proyectado recibir a más de 50 mil turistas en Fiestas Patrias
Por

Con un singular desfile se dio inicio al lanzamiento oficial de las Fiestas Patrias de Junín 2026 en el auditorio de la Cámara de Comercio de Lima (Jesús María). También se hicieron presente orquestas y danzantes santiagueros.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.