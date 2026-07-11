Junín tiene proyectado recibir a más de 50 mil turistas en Fiestas Patrias

Con un singular desfile se dio inicio al lanzamiento oficial de las Fiestas Patrias de Junín 2026 en el auditorio de la Cámara de Comercio de Lima (Jesús María). También se hicieron presente orquestas y danzantes santiagueros.

Esta región tiene proyectado recibir a más de 50 mil turistas nacionales y extranjeros en sus festividades, generando al menos 25 millones de soles en movimiento económico en favor de la Junín. Y es que más de 70 comunidades de 28 distritos mantienen viva la tradición mediante pasacalles, concursos, música, danza y rituales ancestrales que fortalecen la identidad de los pueblos.

“La región abre las puertas de sus nueve provincias ofreciendo un abanico inagotable de experiencias: desde la inmensidad del Lago Junín y el folclore vivo del Valle del Mantaro, con danzas como la Tunantada y la Chonguinada, hasta la exuberancia, cataratas y el calor tropical de Chanchamayo y Satipo”, indicó la directora de Comercio Exterior y Turismo de Junín, Dania Vila.

Al lanzamiento de las Fiestas Patrias 2026 de Junín no podía faltar la gastronomía típica de la región, como la pachamanca, la trucha, la patasca, los panes y el lechón chupaquino.

El Santiago o Tayta Shanti es una de las celebraciones más importantes de los Andes centrales. Rinde homenaje a Santiago Apóstol, considerado el patrono y protector del ganado, y tiene como ceremonia principal el señalamiento de los animales, un ritual ancestral mediante el cual las familias agradecen por la abundancia de sus rebaños y piden salud, fertilidad y prosperidad para el nuevo ciclo.

Principales actividades:

Huancayo (23 y 24 de julio) - Concurso “Buscando la Voz del Santiago Wanka”, - Concurso del Shacatán Wanka - Pasacalle del Santiaguito Wanka

- Tradicional Gran Pasacalle - Concurso del Santiago Wanka - Certámenes en Chilca y Huancán

Tarma: - Festividad de Santa Ana, donde del 25 al 28 de julio se realizarán festivales gastronómicos, exposiciones artesanales, presentaciones artísticas, corsos tradicionales, conciertos, actividades religiosas y ceremonias patrióticas que resaltan la historia y tradición de la “Perla de los Andes”.

San Pedro de Cajas - Festividad del Apostol San Pedro, donde los días 28 y 29 de julio se desarrolla el tradicional Gorpagaray, una ancestral ceremonia donde las familias preparan y ofrecen masivamente comida gratuita como el puchero, jaka locro y dulce de chuño. Aquí también hay procesiones, verbena popular, quema de castillos y manifestaciones culturales.

Jauja: - Inauguración del Museo Qhapaq Ñan, una exposición fotográfica por los 86 años de la Asociación de Tunantes Centro Jauja “Erasmo Suárez Zúñiga”, - Visitas guiadas al Museo Hatun Xauxa, - Espacios permanentes para conocer el trabajo de los artesanos y la historia ferroviaria de la provincia.

Chupaca: - Celebraciones por el aniversario patrio con el tradicional Concurso de Desfile Escolar “Honor y Gloria 2026”, una actividad que reunirá a instituciones educativas, autoridades y población en una muestra de civismo, identidad y amor por el Perú.