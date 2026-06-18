Un bus de transporte público se incendió a la altura de la estación Caquetá del Metropolitano, en e distrito de San Martín de Porres al promediar las 7 y 30 de la mañana. La Autoridad de Transporte Urbano de Lima y Callao (ATU) informó que la vía exclusiva permanece cerrada para ayudar la labor de los Bomberos.

Personal de la ATU está tomando las medidas operativas necesarias para garantizar la continuidad del servicio, no obstante se presentan demoras de 15 minutos aproximadamente en la circulación de los buses.

El siniestro ocasionó fuerte congestión vehicular en dirección hacia Plaza Unión y a la avenida Alfonso Ugarte.

Videos en redes sociales muestran a los pasajeros y el chofer del bus escapando por las ventanas del vehículo al notar las fallas mecánicas. Además, comerciantes evacuaron la zona por temor al fuego.

¿A quién llamar en un incendio?

En caso de un incendio en Perú, debes comunicarte de inmediato con el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú (CGBVP). Su número de emergencia es el 116, disponible las 24 horas y gratuito desde cualquier teléfono fijo o celular. Los Bomberos están capacitados para atender incendios, rescates y emergencias con materiales peligrosos.

También puedes llamar a la Policía Nacional del Perú (105) o al Sistema de Atención Móvil de Urgencia (SAMU) al 106, especialmente si hay personas heridas o se necesita apoyo adicional. Recuerda mantener la calma, dar la dirección exacta del incidente y seguir las indicaciones del operador mientras llega la ayuda.