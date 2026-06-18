Resumen

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El incidente provocó una rápida acumulación de vehículos en dirección hacia Plaza Unión y la avenida Alfonso Ugarte. Foto: TV Perú X
El incidente provocó una rápida acumulación de vehículos en dirección hacia Plaza Unión y la avenida Alfonso Ugarte. Foto: TV Perú X
Por Redacción EC

Un bus de transporte público se incendió a la altura de la estación Caquetá del Metropolitano, en e distrito de San Martín de Porres al promediar las 7 y 30 de la mañana. La Autoridad de Transporte Urbano de Lima y Callao (ATU) informó que la vía exclusiva permanece cerrada para ayudar la labor de los Bomberos.

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