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El evento mantendrá sus puertas abiertas al público desde las 10:00 a. m. hasta las 8:00 p. m. | Foto: Difusión
El evento mantendrá sus puertas abiertas al público desde las 10:00 a. m. hasta las 8:00 p. m. | Foto: Difusión
Por Redacción EC

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) inaugurará este jueves 18 de junio en el Parque de la Costa Verde, en Magdalena del Mar, la Expo ATU Motiva 2026, primera feria de movilidad urbana que presentará de manera gratuita diversos proyectos de modernización y transporte sostenible hasta el viernes 19 de junio.

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