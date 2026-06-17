La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) inaugurará este jueves 18 de junio en el Parque de la Costa Verde, en Magdalena del Mar, la Expo ATU Motiva 2026, primera feria de movilidad urbana que presentará de manera gratuita diversos proyectos de modernización y transporte sostenible hasta el viernes 19 de junio.

El evento mantendrá sus puertas abiertas al público desde las 10:00 a. m. hasta las 8:00 p. m. y contará con más de 20 módulos de exhibición a cargo de entidades públicas y empresas especializadas.

Además, para facilitar el traslado de los asistentes, la entidad organizadora dispondrá de un servicio gratuito de seis buses que conectará el paradero La Virgen, en la avenida Brasil, con la sede de la Costa Verde en una frecuencia estimada de 15 minutos, operando desde las 8:30 a. m. hasta las 9:00 p. m.

Ingreso libre este 18 y 19 de junio | Foto: MTC Difusión

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¿Qué se mostrará en la Expo ATU Motiva?

Entre las principales exhibiciones destacan una cabina de teleférico similar a las proyectadas en el Plan de Movilidad Urbana, diseñada para conectar zonas de difícil acceso e integrarse con el Metropolitano y las líneas del Metro de Lima.

Asimismo, los visitantes podrán ver una electrolinera para la recarga de vehículos, un bus eléctrico, unidades vehiculares adaptadas para personas con discapacidad y los nuevos sistemas de recaudo para la tarjeta interoperable, que busca unificar el pago de los distintos servicios de transporte público.

La feria también incluirá paneles y conferencias con expertos nacionales e internacionales de organizaciones como el Banco Mundial, TransMilenio de Colombia y la Empresa Municipal de Transportes de Madrid.

La ATU realizará una presentación simbólica de nuevos buses de 9 y 12 metros incorporados al transporte público regular autorizado | Foto: MTC Difusión

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En las ponencias se abordarán temas vinculados a las políticas públicas de transporte sostenible, el uso de gas natural vehicular, la economía circular y la evolución de los medios de pago.

Previo a la apertura de la feria, la ATU realizará una presentación simbólica de nuevos buses de 9 y 12 metros que se han incorporado a la flota del transporte público regular autorizado.