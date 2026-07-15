El embanderamiento obligatorio se aplicará con imposición de multas en el Cercado de Lima. (Foto: GEC)
El embanderamiento obligatorio se aplicará con imposición de multas en el Cercado de Lima. (Foto: GEC)
Por Redacción EC

La Municipalidad de Lima inicia hoy miércoles 15 de julio la fiscalización y aplicación de sanciones económicas a los propietarios que no cumplan con el embanderamiento obligatorio en el Cercado de Lima. Esta medida de control se ejecuta en el marco de las celebraciones oficiales por el 205° aniversario de la independencia nacional.

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