Municipalidad de Lima inaugura la Vía Rápida Nicolás Arriola entre San Luis y La Victoria. (Foto: Instagram / @invermet_lima)
Municipalidad de Lima inaugura la Vía Rápida Nicolás Arriola entre San Luis y La Victoria. (Foto: Instagram / @invermet_lima)
Por Redacción EC

La Municipalidad Metropolitana de Lima inauguró este martes 14 de julio la nueva Vía Rápida Nicolás Arriola, una obra que conecta los distritos de San Luis y La Victoria. El proyecto fue ejecutado a través del Fondo Metropolitano de Inversiones (Invermet) con el objetivo de mejorar la movilidad con un paso a desnivel, nuevos accesos y mejor infraestructura urbana.

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