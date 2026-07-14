La Municipalidad Metropolitana de Lima inauguró este martes 14 de julio la nueva Vía Rápida Nicolás Arriola, una obra que conecta los distritos de San Luis y La Victoria. El proyecto fue ejecutado a través del Fondo Metropolitano de Inversiones (Invermet) con el objetivo de mejorar la movilidad con un paso a desnivel, nuevos accesos y mejor infraestructura urbana.

La nueva vía comprende un paso a desnivel elevado con un viaducto de 355 metros de longitud, además de cuatro carriles de circulación -dos por cada sentido-, rampas de acceso, veredas, sardineles, señalización vial, semaforización, paraderos y áreas verdes que complementan el entorno urbano.

Según la Municipalidad de Lima, la obra permitirá reducir los tiempos de viaje entre las avenidas Nicolás Arriola y San Luis, descongestionando una zona que registra un intenso flujo vehicular durante gran parte del día.

Municipalidad de Lima inaugura la Vía Rápida Nicolás Arriola entre San Luis y La Victoria. (Foto: ANDINA)

La construcción de la Vía Rápida Nicolás Arriola comenzó en septiembre de 2025 bajo la modalidad de Proyecto de Inversión Pública-Concurso Oferta. Tras cerca de diez meses de trabajos, la infraestructura quedó lista para entrar en funcionamiento como parte del plan de modernización vial impulsado por la comuna.

Las autoridades estiman que la obra beneficiará de forma directa a miles de usuarios que utilizan este corredor para desplazarse entre distintos distritos de Lima. Además de mejorar la fluidez del tránsito, se espera una reducción en los tiempos de traslado.

Con la apertura de la Vía Rápida Nicolás Arriola, la Municipalidad de Lima busca fortalecer la infraestructura vial de la ciudad y ofrecer una alternativa que contribuya a una circulación más ordenada y eficiente.