El Comercio
·
opinion
·
columnistas
Añadir El Comercio como fuente preferida en

Lima y San Isidro: el que quiere gobernar, que debata

“Los candidatos se deben íntegramente al vecino y a sus demandas. En ese sentido, la participación en los debates distritales no es una concesión opcional ni una estrategia negociable”.

    Carlomagno Chacón
    Por

    Abogado y político

    icono te lo cuento
    00:0000:00
    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Ilustración: Giovanni Tazza
    Ilustración: Giovanni Tazza

    A pocas semanas de acudir a sufragar el próximo domingo 4 de octubre, Lima se encuentra en una encrucijada determinante para su futuro. La capital, aquejada por deficiencias estructurales en seguridad ciudadana, transporte y planificación urbana, exige de sus ciudadanos un acto de responsabilidad superior al momento de emitir el voto.

    Conforme a los criterios de

    Trust Project
    Tipo de trabajo:

    NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.