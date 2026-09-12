Lima y San Isidro: el que quiere gobernar, que debata

A pocas semanas de acudir a sufragar el próximo domingo 4 de octubre, Lima se encuentra en una encrucijada determinante para su futuro. La capital, aquejada por deficiencias estructurales en seguridad ciudadana, transporte y planificación urbana, exige de sus ciudadanos un acto de responsabilidad superior al momento de emitir el voto.

Es por ello que los debates electorales se presentan como el único filtro indispensable para contrastar diagnósticos, medir capacidades técnicas y evaluar la solvencia ética de quienes aspiran a gobernar a los ya más de trece millones de limeños.

El desarrollo de los debates entre los candidatos a la Alcaldía Metropolitana de Lima no debe entenderse como un mero formalismo del calendario electoral, sino como una herramienta democrática necesaria e indispensable.

Es el espacio donde las promesas de campaña deben sostenerse frente a la confrontación de ideas y el escrutinio técnico. A través del debate, el electorado puede comparar directamente los perfiles: identificar quién posee un plan viable y técnico, y quién recurre a la improvisación demagógica.

Lima no necesita, una vez más, un alcalde cuya visión se agote en el cemento, las megaobras vacías de propósito o la infraestructura desconectada del bienestar social. Tampoco requiere autoridades que utilicen el sillón de Nicolás de Piérola como una plataforma de paso para satisfacer aspiraciones políticas personales a futuro.

Lo que nuestra ciudad demanda con urgencia es un perfil enfocado estrictamente en la gestión pública pensada en el ciudadano; una administración centrada en la calidad de vida, en la recuperación del espacio público, en la promoción del deporte y la salud, en la seguridad y en la eficiencia de los servicios esenciales. Los debates son la vía idónea para revelar si detrás de cada candidato existe esa visión humana de ciudad o si solo se esconde un proyecto de ambición individual.

Esta misma exigencia democrática debe trasladarse al ámbito local. En San Isidro, las Juntas Vecinales están llamadas a ejercer su rol histórico convocando al tradicional debate entre los candidatos distritales, un ejercicio ciudadano que cada cuatro años ha permitido fiscalizar de cerca a quienes pretenden liderar el municipio.

El vecino sanisidrino convive con los problemas del día a día y conoce al detalle las necesidades de su entorno; por ello, la confrontación respetuosa de propuestas en la plaza o en el auditorio local es un deber ineludible.

Los candidatos se deben íntegramente al vecino y a sus demandas. En ese sentido, la participación en los debates distritales no es una concesión opcional ni una estrategia negociable: es un compromiso mínimo de respeto hacia la comunidad. Aquel candidato que decida evadir la convocatoria, escudarse en el silencio o rehuir al intercambio directo de ideas, deberá asumir el costo de su decisión y recibir las consecuencias que merece un desplante de tal magnitud.

El ausentismo en un debate vecinal no es neutralidad; es una muestra inequívoca de desprecio por el escrutinio público y de incapacidad para rendir cuentas.

El próximo 4 de octubre la decisión estará en nuestras manos. Informarse, seguir los debates metropolitanos y exigir la presencia de los postulantes en los foros distritales no son solo derechos, sino las herramientas con las que protegemos la gobernabilidad y el futuro de nuestras comunidades. Votar con conocimiento es la única garantía para construir, de una vez por todas, la ciudad que merecemos.