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Más plata, pero estudiantes menos capaces

“El Perú ha tenido 20 ministros de Educación en 10 años. ¿Qué política seria se puede implementar con ese nivel de rotación?”.

    Omar Mariluz Laguna
    Por

    Periodista

    omar.mariluz@diariogestion.com.pe

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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    (Ilustración: Víctor Aguilar Rúa).
    (Ilustración: Víctor Aguilar Rúa).
    / Víctor Aguilar Rúa

    ¿La educación peruana es un fraude? Imaginemos que, en los últimos diez años, lo que invierto en el colegio de mis hijos se ha duplicado, pero, lejos de mejorar, ahora ellos y todos sus compañeros no entienden lo que leen ni logran resolver los problemas matemáticos más sencillos. ¿No pensaríamos que ese colegio nos ha estafado? Eso es exactamente lo que le ha pasado al país. Los estudiantes peruanos han retrocedido una década en aprendizajes fundamentales como lectura y matemática, según la prueba PISA 2025, pese a que el presupuesto en educación se ha duplicado en los últimos diez años. Si hoy el Estado gasta más en este servicio básico, ¿por qué los resultados son tan pobres?

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