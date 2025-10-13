Las extorsiones a manos de bandas criminales no tienen cuando acabar. Esta vez, en un hostal ubicado en la zona J de Huaycán, en el distrito de Ate, un delincuente detonó un explosivo en el frontis del lugar para obligar al dueño que pague el cupo de 20 mil soles.

Buenos Días Perú informó que, tras el atentado, el hermano del dueño del local recibió mensajes extorsivos y fotografías de explosivos.

El ataque ocurrió la madrugada del último sábado 11, cuando la fuerte detonación causó pánico y temor entre vecinos y trabajadores del establecimiento.

Imágenes de las cámaras de seguridad revelan cuando el sujeto llega y en cuestión de segundos enciende el objeto y lo lanza para huir con rumbo desconocido. Vestía todo de negro y tenía la cabeza encapuchada para evitar ser reconocido.

El matinal sostuvo que una de las trabajadoras del hostal tiene temor de ir y que otro atentado vuelva a ocurrir. Exigen una mejor laborar de las autoridades correspondientes para frenar esta ola delincuencial.

¿Hubo ataques previos?

Al parecer este no es el primer ataque contra el hostal, ya que anteriormente los extorsionadores habían exigido 40 mil soles a los dueños. La Policía Nacional del Perú (PNP) de la zona inició las investigaciones de ley.