Resumen

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El SAT en Lima, hoy se encarga de cobrar tanto el impuesto predial como arbitrios mediante bancos autorizados y también billeteras digitales. (Fuente: SAT)
El SAT en Lima, hoy se encarga de cobrar tanto el impuesto predial como arbitrios mediante bancos autorizados y también billeteras digitales. (Fuente: SAT)
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El Servicio de Administración Tributaria (SAT), de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), reconoció y entregó a 91 contribuyentes que cumplieron puntualmente con el pago de la primera cuota de sus tributos. La iniciativa, que forma parte de las actividades por el trigésimo aniversario institucional, busca fortalecer la cultura tributaria en la capital.

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