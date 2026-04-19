El Servicio de Administración Tributaria (SAT), de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), reconoció y entregó a 91 contribuyentes que cumplieron puntualmente con el pago de la primera cuota de sus tributos. La iniciativa, que forma parte de las actividades por el trigésimo aniversario institucional, busca fortalecer la cultura tributaria en la capital.

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La ceremonia de premiación estuvo marcada por la emoción de los ganadores, quienes recibieron de manos de los representantes del SAT una variada lista de incentivos, gracias a la alianza estratégica con Yape:

* Una camioneta 0 km.

* Una gift card de S/5000 y quince (15) de S/1000.

* Treinta y una (31) gift cards de S/500.

* Televisores Smart de 75”, laptops y 40 vales de combustible.

Los afortunados, elegidos mediante un sorteo público y notariado el pasado 20 de marzo, expresaron su satisfacción por este reconocimiento. Coincidieron en que la puntualidad no solo trae beneficios personales, sino que permite a la ciudad contar con recursos para seguridad, limpieza pública y el mantenimiento de áreas verdes.

Próximos sorteos y vencimientos

La gerente general del SAT, Pilar Caballero, felicitó a los ganadores y anunció que los incentivos continuarán durante todo el año. “Nuestra meta es retribuir la responsabilidad de los vecinos. Por ello, quienes paguen a tiempo las tres cuotas restantes participarán automáticamente en nuevos sorteos”, destacó la funcionaria.

Asimismo, recordó a la ciudadanía que el vencimiento de la segunda cuota del impuesto vehicular, predial y arbitrios es el próximo 29 de mayo.

Pagos digitales: Sin colas ni complicaciones

Para facilitar el cumplimiento de estas obligaciones, el SAT reafirma su apuesta por la transformación digital. Los ciudadanos pueden realizar sus pagos de forma rápida y segura a través de:

* Billeteras digitales: Yape y Plin.

* Plataformas virtuales: www.sat.gob.pe, BCP, BBVA, Banbif, Scotiabank e Interbank.

* Canales directos: Western Union y cajas municipales.