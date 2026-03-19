El Servicio de Administración Tributaria (SAT) de la Municipalidad Metropolitana de Lima realizó el esperado sorteo “El SAT premia tu puntualidad”. Esta iniciativa busca reconocer el compromiso de 91 ciudadanos que cumplieron puntualmente con el pago de la primera cuota del impuesto vehicular, predial y arbitrios municipales correspondientes al presente año.

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En esta edición participaron 106 408 dueños de vehículos registrados en Lima Metropolitana y 41 352 propietarios de inmuebles del Cercado de Lima, quienes cancelaron la primera cuota o el total anual de sus obligaciones tributarias. Cabe destacar que aquellos contribuyentes que, además, se inscribieron en la Agencia Virtual del SAT obtuvieron mayores opciones de ganar, incentivando así el uso de canales digitales.

El evento, transmitido en vivo por las redes sociales institucionales, tuvo como premio estelar una camioneta cero kilómetros.

Además, se sortearon gift cards de S/5,000, S/1,000 y S/500; televisores de última generación de 75 pulgadas, una laptop y 40 vales de combustible, reafirmando el valor de la responsabilidad tributaria.

El acto público contó con la certificación de un notario, quien garantizó la transparencia y conformidad de cada etapa del proceso. Participaron también la gerente general del SAT, Pilar Caballero, y Gonzalo Vivar, representante de la marca Yape, entidad auspiciadora que acompañará los sorteos del SAT durante todo el 2026.

Entérate si eres uno de los ganadores

Los contribuyentes pueden verificar los resultados de inmediato ingresando a la página web oficial www.sat.gob.pe. Asimismo, la lista completa de ganadores ha sido publicada en las redes sociales oficiales de la entidad (SAT de Lima).

Ciudadanos responsables

El SAT de Lima impulsa este tipo de iniciativas con el objetivo de promover el pago puntual de los tributos y fortalecer la cultura tributaria. Gracias al compromiso de los contribuyentes, es posible continuar ejecutando obras y mantener servicios esenciales para la ciudad, como la seguridad ciudadana, la limpieza de espacios públicos y el mantenimiento de parques y jardines.