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El SAT premió a los vecinos que fueron puntuales en el pago de sus impuestos.
El SAT premió a los vecinos que fueron puntuales en el pago de sus impuestos.
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El Servicio de Administración Tributaria (SAT) de la Municipalidad Metropolitana de Lima realizó el esperado sorteo “El SAT premia tu puntualidad”. Esta iniciativa busca reconocer el compromiso de 91 ciudadanos que cumplieron puntualmente con el pago de la primera cuota del impuesto vehicular, predial y arbitrios municipales correspondientes al presente año.

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