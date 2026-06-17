Un sismo de magnitud 3.6 registró este miércoles 17 de junio en el Callao. El evento ocurrió a las 09:08 horas en el sur del territorio peruano, según datos del Instituto Geofísico del Perú (IGP).

Los datos oficiales sitúan el epicentro a 11 kilómetros al sur del Callao. El foco sísmico presentó una profundidad de 54 kilómetros bajo la superficie.

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2026-0361

Fecha:17/06/2026 09:08:53

Mag:3.6

Prof:54km

Lat:-12.15

Long:-77.12

Int:III Callao

Ref:11 km al S de Callao, Provincia Constitucional del Callaohttps://t.co/TYfvPiTooL — Instituto Geofísico del Perú (@igp_peru) June 17, 2026

La intensidad del movimiento alcanzó el nivel III en la escala de Mercalli en el primer puerto.

Hasta el momento no hay informes oficiales sobre personas heridas o afectadas por el fenómeno.

Mochila de emergencia

Una mochila de emergencia es un elemento clave para afrontar desastres como sismos o inundaciones, ya que permite a las familias cubrir sus necesidades básicas durante las primeras 24 a 72 horas. Debe mantenerse en un lugar accesible y estar lista para ser llevada rápidamente ante cualquier evacuación.

Entre los artículos esenciales se incluyen agua potable, alimentos no perecibles, linterna, radio a pilas, botiquín de primeros auxilios y artículos de higiene. También es fundamental incorporar copias de documentos importantes, dinero en efectivo y una lista de contactos de emergencia.

Perú en Cinturón de Fuego del Pacífico

Perú se encuentra ubicado en una de las zonas sísmicas más activas del planeta debido a su posición dentro del Cinturón de Fuego del Pacífico, una extensa franja que concentra cerca del 85% de la actividad sísmica mundial. Este fenómeno se debe principalmente al choque de placas tectónicas, en especial la subducción de la placa de Nazca bajo la placa Sudamericana, lo que genera acumulación de energía que, al liberarse, produce sismos de diversa magnitud en el territorio de Perú.

Debido a esto, las autoridades insisten en la importancia de la prevención y la preparación ciudadana, como identificar zonas seguras, participar en simulacros y contar con una mochila de emergencia.