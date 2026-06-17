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Sismo en el Callao ocurrió esta mañana. Foto: IGP
Sismo en el Callao ocurrió esta mañana. Foto: IGP
Por Redacción EC

Un sismo de magnitud 3.6 registró este miércoles 17 de junio en el Callao. El evento ocurrió a las 09:08 horas en el sur del territorio peruano, según datos del Instituto Geofísico del Perú (IGP).

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